Bakan Uraloğlu: 2035 yılında her iki araçtan biri elektrikli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi yaklaşımı ile ulaştırma alanında pek çok yeniliğin uygulamaya konulacağını belirtti. Sürdürülebilir ve akıllı taşımacılık, yeşil denizcilik ve yeşil liman uygulamaları bu hedeflerden bazıları.

Demiryolu taşımacılığında da gelişmeler beklediklerini vurgulayan Uraloğlu, yakıt tüketimi ve emisyonların azaltılmasının hedeflendiğini söyledi. 2053'e kadar mikro hareketlilik araçlarının kullanımının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

KARBONSUZ HAVALİMANI PROJESİNDE 50 SERTİFİKA

Bakan Uraloğlu, Karbonsuz Havalimanı Projesi kapsamında 50 havalimanının sertifikalandırıldığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, “Ülkemiz Fransa’dan sonraki en yüksek sayıda sertifikaya sahip 2. ülke konumundadır.'' ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, ‘'Yeşil Liman Projesi ile limanlardan kaynaklı karbon emisyonlarının azaltarak çevreye verilen olumsuz etkinin ortadan kaldırılmasını planlıyoruz.” diye konuştu.



Uraloğlu, 2035 yılında her iki araçtan birisinin elektrikli olacağına vurgu yaptı. Kasım ayı itibariyle 5 bin 86 adet elektrikli araç şarj istasyonu ve 10 bin 817 adet şarj soketi ile hizmet verildiğini belirtti.



DEMİRYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI PAYI %5’TEN %22’YE ÇIKACAK



Dünyanın ve Türkiye’nin karşı karşıya olduğu en büyük küresel sorunlardan biri ulaştırma kaynaklı sera gazı emisyonları.

Sıfır emisyon yaklaşımı ile bu etkilerin azaltılmasının önem arz ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Yaptığımız planlar çerçevesinde yük taşımacılığında karayolu payını demiryolu ve denizyoluna aktararak sürdürülebilir ulaşım türlerini desteklemekteyiz. Bu kapsamda 2053 yılına kadar karayolu yük taşımacılığı payının %72’den %57’ye düşürürken demiryolu yük taşımacılığı payını %5’ten %22’ye çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

KARBON EMİSYONUNDA 25 MİLYON TON AZALMA



Bugüne kadar gerçekleştirilen projeler sayesinde karbondioksit emisyonunda 25 milyon ton azalma görüldü. Bakan Uraloğlu, bu azalmadan 20 milyon doların üzerinde kazanım elde edildiğini ifade etti.



13 BİN 919 KM OLAN DEMİRYOLU HAT UZUNLUĞU 28 BİN 590 KM’YE ÇIKACAK



Emisyon tasarrufunun en önemli nedenlerinden birinin yapılacak demiryolu yatırımları olduğunu vurgulayan Uraloğlu, mevcut 13 bin 919 kilometrelik demiryolu hattının 2053 yılında 28 bin 590 kilometreye çıkarılacağını söyledi.

Demiryolu ağlarının yenilenmesi ile elektrikli hatlara dönüşüm hızlandırıldı. İşletme hızı 160 kilometre olan ilk yerli elektrikli tren üretilerek hizmete girdi.



Bakan Uraloğlu, ''Milli Elektrikli Tren seti projesinde elde edilen teknik bilgi-birikim ile saatte 225 kilometre hıza sahip olacak prototipi 2024 yılı sonunda sahaya indireceğiz.” dedi.



GEMİLERİN ELEKTRİKLİYE DÖNÜŞÜ



Denizyolu ulaşımında da 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi kapsamında çalışmalar yürütülüyor.

Bakan Uraloğlu, ''Yeşil Liman'' projesinin bakanlık bünyesinde başlatıldığını söyledi. Gemi ve liman operasyonlarından kaynaklı kirliliğin şehir yaşamını olumsuz etkilediğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, limanlardan kaynaklı karbon emisyonlarının azaltılarak çevreye verilen olumsuz etkinin ortadan kaldırılmasının planlandığını belirtti.



SÜPER HIZLI ŞARJ İSTASYONLARI



Bakan Uraloğlu, elektrikli araçların yaygınlaşması ile birlikte şarj istasyonlarının kurulumuna da çok önem verdiklerini belirtti.

Uraloğlu, “TCDD Teknik A.Ş. Genel Müdürlüğümüz EPDK'dan şarj işletmecisi lisansı aldı. Kurulumuna başlanan 200 kilovat gücündeki süper hızlı şarj istasyonları ile vatandaşlarımız elektrikli araçlarını 15-20 dakikada şarj edebilecek.” diye konuştu.



ELEKTRİKLİ ARAÇ ARTIŞI İLE YÜKSEK HIZLI ŞARJ İSTASYONU SAYISI DA ARTACAK

2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi kapsamında, elektrikli araç üretimi ve araç şarj istasyonlarının kurulumunun önemli olduğunu ifade eden Bakan Uraloğlu, “Türkiye Yüzyılı doğrultusunda ortaya konulan 2053 net sıfır emisyon hedefi, yerli ve milli elektrikli otomobil TOGG’un üretimiyle ivme kazanmıştır. Bir taraftan elektrikli araç sayısı artarken bir taraftan da bu araçlar için karayolu ağımızda yeterli sayıda şarj istasyonunun kurulmasına yönelik planlama çalışmalarımızı yapıyoruz.” dedi.





