Bakan Uraloğlu: Ankara-İstanbul 80 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da, Sincan-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi Yenikent Şantiyesi’nde incelemelerde bulundu.



Uraloğlu, projeyle yapılacak yük taşımacılığının önemine dikkat çekerken, "Ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sağlamış olacağız." dedi.

Proje tamamlandığında Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan İstasyonu üzerinden 1. OSB ve Yenikent'e entegre edeceklerini bildiren Uraloğlu, Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunu hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik bir toplu taşımayla metropol sistemine bağlayacaklarını anlattı.



Uraloğlu, aynı zamanda Kazan Soda tesislerine bağlayacakları iltisak hattı sayesinde yılda yaklaşık 4,5 milyon ton yük taşıyacaklarını bildirdi.



ANKARA-İSTANBUL 80 DAKİKAYA İNECEK

Bakan Uraloğlu, aynı zamanda Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep ve Yerköy-Kayseri hızlı tren hatları birçok projenin yapım çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Kırıkkale'den Çorum'a uzanacak demir yolu hattının ihalesini yaptıklarını ve çalışmaların devam ettiğini bildiren Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'nin de gündemlerinde bulunduğunu söyledi.



Uraloğlu, söz konusu hattın 344 kilometre uzunluğunda olacağını, saatte 350 kilometre hıza ulaşan trenlerle Ankara ve İstanbul arasındaki seyahat süresinin 80 dakikaya indirilmesinin planlandığını söyledi.

Böylelikle 250 kilometre olan demir yolu işletmeciliği hızını 350 kilometreye çıkararak süper hızlı treni inşa edeceklerini anlatan Uraloğlu, Kuzey Marmara Hızlı Tren Hattı Projesi kapsamında Dünya Bankası ile yaptıkları görüşmelerin olumlu ilerlediğini aktardı.

"DEMİR YOLLARINDA 2053 HEDEFİ 28 BİN 500 KİLOMETRE"



Uraloğlu, bu projenin de ihalesini yaparak çalışmalara başlayacaklarını aktararak, "Bu çalışmalarla mevcut demir yolu ağımızı 2028'e kadar 17 bin 500 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. 2053 hedeflerimiz yaklaşık 28 bin 500 kilometredir." diye konuştu.