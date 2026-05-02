Bakan Uraloğlu ayrıntıları paylaştı. 2 buçuk saatlik yol 18 dakikada bitecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Mersin 'de Çeşmeli-Kızkalesi Otoyol Projesi'nde incelemelerde bulundu.

Mersin'in bölgede yükselen cazibe merkezi olarak öne çıktığını belirten Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

“Gelişmiş kara yolu ağlarının tam kavşağında yer alan şehrimiz, kuzeyde Ankara, İstanbul ve Avrupa'ya, doğuda ise Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz otoyol bağlantısına sahip ve şehrimizin batı yönündeki otoyol ağı Çeşmeli'ye kadar uzanıyor.”

"Şimdi de Çeşmeli-Kızkalesi kesimindeki yapım çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun doğal devamı niteliğindeki bu projemiz, mevcut Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak Erdemli ve Kızkalesi yerleşimlerinin kuzeyinden D-400 yoluna paralel ilerleyip Kızkalesi Kavşağı ile devlet yoluna bağlanacak."

Kamu-özel işbirliği modeliyle hayata geçirilen otoyol projesinin 3 geliş-3 gidiş 6 şeritli 41 kilometrelik ana gövde ile 2 geliş-2 gidiş 4 şeritli 11 kilometrelik bağlantı yolu olmak üzere toplam 52 kilometre uzunluğunda olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, ayrıca 7 tünel, 5 viyadük, 2 otoyol hizmet tesisi, bakım işletme merkezi ve tünel işletme merkezi inşa ettiklerini anlattı.

SEYAHAT SÜRESİ 18 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bakan Uraloğlu, D-400 Akdeniz Sahil Yolu ve D-715 Konya-Mersin Devlet Yolları'nın transit trafiğini şehir merkezlerine girmeden mevcut otoyol ağıyla birleştirerek kesintisiz trafik akışı sağlayacaklarını ifade etti.

"Özellikle turizm faaliyetlerinin arttığı yaz aylarında mevcut devlet yollarındaki transit trafiğin büyük bölümünü alarak yollardaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız." diyen Uraloğlu, şu değerlendirmeleri yaptı:

“Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu'nu tamamladığımızda mevcut devlet yolunda yaz aylarında 2,5 saate varan seyahat süresini sadece 18 dakikaya düşüreceğiz.”

“Böylece yolumuzla zamandan 2 milyar 700 milyon lira, akaryakıttan 338 milyon lira olmak üzere yıllık 3 milyar 38 milyon lira tasarruf elde edeceğiz. Karbon salımını da 17 bin 100 ton azaltarak Mersin'in tertemiz doğasını ve Akdeniz'in turkuaz kıyılarını koruyacağız.”

"Proje, ayrıca Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ulaşımı kolaylaştıracak ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali nedeniyle hızla gelişen bölgenin artan ulaşım ihtiyacını da karşılayacaktır. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun."