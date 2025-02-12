Bakan Uraloğlu: Dört büyüklerin stadında 5G kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber yayınında açıklamalarda bulundu.

5G'nin ne zaman kullanıma hazır olacağı hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik o da kamuoyuna duyurdu. Bu senenin ilk yarısında ihalesini yapalım, 2026'da da ilk sinyali alalım istiyoruz" dedi.

"Yerli ekipmanların kullanımı konusunda da bir irade ortaya koyuyoruz" diyen Uraloğlu, "İlk kez burada açıklıyorum. 4 büyük futbol takımının stadyumunda 5G hizmeti denenecek" diye konuştu.

16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI



16 yaş altına sosyal medya kısıtlamasına ilişkin çalışma hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Çocuklarımız bu noktada daha çok eğitimine ve yetişmelerine zaman ayırsınlar istiyoruz. Bu uygulama sırasıyla; Belçika, ABD, İspanya, Hollanda, İtalya, Fransa, İrlanda, Yunanistan, Çin, Avustralya ve Mısır'da yasaklama değil de düzenlemeler yapıldı. Belçika'da Fransızca eğitim veren bazı okullarda akıllı telefonlar yasaklandı. Biz de telefonun yasaklanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok. Ama okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamaları var. Bizim tamamen odaklandığımız 16 yaşın altındaki gençlerimizin çocuklarımızın sosyal medyaya girmemeleri üzerine bir çalışma" dedi.



ROBLOX VE DISCORD ENGELİ

"Roblox ve Discord ne zaman açılacak?" sorusuna da yanıt veren Uraloğlu, şu açıklamaları yaptı:



"Roblox ve Discord bizim içerik çıkarma ile ilgili taleplerimizi karşılamış olsalardı onların bir mahkeme kararı sonucunda kapanmaları gerekmeyecekti. Erişime engel konulması gerekmeyecekti. Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok. Ancak hukuki bir süreçle tekrar onların açılması söz konusu olacak."

