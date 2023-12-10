Bakan Uraloğlu duyurdu: Dünyada yılın en iyi projesi 1915 Çanakkale Köprüsü oldu

1915 Çanakkale Köprüsü Projesi, mühendislik ve inşaat sektörünün en saygın küresel yayınlarından biri olan ABD merkezli ENR (Engineering News Record) dergisi tarafından 31 kategorinin kazananı arasından ''ENR Project of The Year/ Yılın Projesi'' ödülüne layık görüldü.



Bakan Uraloğlu, jüri üyelerinin projeleri; tasarım ve inşaat zorlukları, yerel topluluklara ve sektöre sağlanan faydalar, kalite, yenilikçilik ve güvenliğe olan bağlılık etmenlerini inceleyerek değerlendirdiğini belirtti.



KÖPRÜ VE TÜNEL KATEGORİSİNDE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ KAZANDI



1915 Çanakkale Köprüsü, 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip.



Bakan Uraloğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü’nün, ENR tarafından Ekim ayında dünyanın en iyi mühendislik projelerinin seçildiği ''Global Best Projects/Dünyanın En iyi Projeleri'' yarışmasında da köprü ve tünel kategorisinde birincilik ödülü kazandığını vurguladı.



ÜLKE OLARAK BİZİ GURURLANDIRMAKTADIR



Farklı kategorilerde 23 ülkeden toplam 31 proje arasından, geliştirdikleri inovasyon ve gösterdikleri azim sayesinde köprünün, köprü ve tünel kategorisinde ödüle layık görüldüğünü kaydeden Bakan Uraloğlu, “1915 Çanakkale Köprüsü Projesi Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıldönümünü sembolize eden çok önemli bir projemiz. 'ENR Project Of The Year / Yılın Projesi' ödülleri 19 Aralık’ta online platformda yapılacak ödül töreni ile sahiplerine takdim edilecek. Projemize gelen ödüller ülke olarak hepimizi gururlandırmaktadır.” dedi.



24 ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜLÜN SAHİBİ



''ENR Project of The Year / Yılın Projesi'' ödülü ile birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bu sene ENR’den iki farklı ödül kazandığını da anımsatan Bakan Uraloğlu, toplamda 24 ulusal ve uluslararası saygın ödülün sahibi olduğunu vurguladı.



1915 Çanakkale Köprüsü, 2021 yılında inşaatı esnasında ENR dergisinde 10 sayfalık özel bir bölüm ile yer almış, köprünün 318 metre yükseklikten çekilen fotoğraf karesi derginin kapağına taşınmıştı.