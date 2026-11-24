Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşülürken son günlerde kamuoyunun gündemine gelen HGS tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

HGS borçları nedeniyle başlatılan yasal takiplerin durdurulduğunu hatırlatan Uraloğlu, vatandaşlardan usulüne uygun olmayan şekilde tahsil edilen paraların iade edileceğini söyledi.

Uraloğlu, "Kredi kartına bağlanmış olan hiçbir HGS geçişinde sıkıntı yok. Yasal takibi durdurduk. Usulüne uygun yapılmamış olan bütün ödemeleri geri iade ettireceğiz." ifadelerini kullandı.