Bakan Uraloğlu: Halkalı ve İstanbul Havalimanı arası 30 dakika olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , açılışı yapılacak Halkalı Metro İstasyonu'nda A Haber'in soruları yanıtladı.

Uraloğlu, "Şu anda bulunduğumuz Halkalı İstasyonu; Arnavutköy, İstanbul Havalimanı ve Kağıthane-Gayrettepe metro hattının en uç noktalarından biri olup Marmaray ile entegre olduğu en önemli bölgelerden biridir." dedi.

İstasyonun mimari estetiğine dikkat çeken Uraloğlu, "Burası sadece bir metro istasyonu değil, sanki bazı sanat eserlerinin de sergilendiği, arkadaşlarımızın büyük emek verdiği çok güzel bir istasyon." ifadelerini kullandı.

Projenin devasa ölçeğini harita üzerinde gösteren Bakan Uraloğlu, "İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki neredeyse bütün yerleşimi tamamen kucaklayacak bir ring hattı oluşturuyoruz. Tam 69 kilometrelik devasa bir hattın en önemli parçalarından birinden bahsediyoruz." sözleriyle projenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

22 KİLOMETRELİK HATTIN AÇILIŞI YAPILIYOR

İstanbulluların heyecanla beklediği açılış tarihini veren Uraloğlu, "İnşallah yarın, bu haritada kırmızıyla gördüğümüz yaklaşık 22 kilometrelik bölümü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açacağız.'' şeklinde konuştu.

İSTANBUL TRAFİĞİNE NEŞTER: MAKSİMUM 57 DAKİKA

Ulaşım sürelerinde yaşanan devrimi rakamlarla anlatan Abdulkadir Uraloğlu, "Trafiğe takılmadan, raylı sistem konforuyla maksimum 57 dakikada Halkalı ile Gayrettepe arası kat edilebilecek. İstanbul gibi bir metropolde bu süre çok büyük bir nimettir." ifadelerini kullandı. Diğer hatlarla entegrasyonun önemine değinen Uraloğlu, "Bu proje, İstanbullunun yaşantısını kolaylaştıracak ve ona zaman kazandıracak bir sistemdir." dedi.

Havalimanı ulaşımında yaşanacak hızı detaylandıran Uraloğlu, "Halkalı'dan bindiğinizde 30 dakikada İstanbul Havalimanı'ndasınız. Eğer devam ederseniz Gayrettepe'ye 57 dakikada ulaşarak tüm ringi tamamlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arası ise sadece 27 dakika sürüyor." sözleriyle ulaşımın ne kadar hızlanacağını aktardı.

GELECEĞİN TEKNOLOJİSİ: TAM OTOMATİK SİSTEM

Hattın teknolojik altyapısına vurgu yapan Uraloğlu, "Bu sistem tamamen otomasyona bağlı olarak çalışacak. Vatandaşlarımız uçak saatine göre zamanını milimetrik hesaplayıp metroya bindiğinde tam vaktinde havalimanında olacak. Özellikle İstanbul trafiği gibi belirsizliklerin olduğu bir şehirde bu konfor paha biçilemez." şeklinde konuştu.

İstanbul Havalimanı'nın gerekliliği üzerine yapılan tartışmalara son noktayı koyan Bakan, "Bugün İstanbul Havalimanı'nda günlük 200 bin yolcuyu geçen bir trafiğimiz var. Eğer bu havalimanını yapmamış olsaydık, Atatürk Havalimanı ile bu trafiği yönetmemiz imkansızdı. Bu anlamda metro hattı, bu devasa kapasitenin can damarı olacak." ifadelerini kullandı.

ANADOLU YAKASI'NA DA MÜJDE: ÇAMLICA METROSU GELİYOR

Avrupa Yakası'ndaki dev projenin yanı sıra Anadolu Yakası'ndaki çalışmaları da müjdeleyen Uraloğlu, "Altunizade-Çamlıca metro hattında çalışmalarımız hızla sürüyor. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bu hattı önümüzdeki yıl bitirmeyi hedefliyoruz. Devamında ise hattı 6 kilometre daha uzatarak Kazım Karabekir ve Ümraniye tarafına bağlayacağız. Böylece Anadolu Yakası'nın yoğun nüfuslu bölgelerini de modern raylı sistemle buluşturmuş olacağız." dedi.