Bakan Uraloğlu: Havacılık alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Esenboğa Havalimanı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Başmüdürler Toplantısı'nda konuştu.

Uraloğlu, havacılık alanındaki altyapı gücünü diplomatik başarılarla da perçinlediklerine dikkati çekerek, 2003'te 81 olan hava ulaştırma anlaşması sayısının bugün 175'e çıktığını bildirdi.

Dış hatlarda 50 ülkede 60 olan uçuş noktası sayısının bugün 133 ülkede 356 noktaya çıktığı bilgisini de paylaşan Bakan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"2002'de toplam 34,5 milyon yolcu taşırken 2025'te 247 milyon yolcuyla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık, Avrupa'da 3'üncü, dünyada 7'nci sıraya yükseldik. Bu yıl hedefimiz çok daha büyük, Türkiye genelinde 270 milyon yolcu, İstanbul Havalimanı'mızda ise 90 milyon yolcuyu aşmak. Bu büyük hedeflere ulaşmak için büyük bir özveriyle çalışmamız, bu süreçte verimliliği ve kaliteyi artırmamız, yenilikçi çözümler üretmemiz gerekiyor."

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda JETEX-İGA Genel Havacılık Terminal Binası'nın açılışının gerçekleştirildiğini ve bu stratejik yatırımla Türkiye'nin küresel havacılık ekosistemindeki lider konumunu özel havacılık alanında da taçlandırdıklarını vurguladı.

ETİMESGUT HABALİMANI'NDAKİ ÇALIŞMALAR

Ankara Esenboğa Havalimanı'nın 3 bin 750 metre uzunluğundaki üçüncü pistinin, 77 metre yüksekliğindeki modern hava trafik kontrol kulesinin ve tüm tamamlayıcı tesislerinin de bu yıl hizmete sunulduğunu hatırlatan Uraloğlu, Etimesgut Havalimanı'nda yenileme ve genişletme çalışmalarının da büyük bir hızla devam ettiğini anlattı.

Uraloğlu, 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde de kullanılması planlanan havalimanına ilişkin şu bilgiyi verdi:

- "Mevcut 2 bin 450 metre uzunluğundaki pisti 3 bin metreye uzatıyor, pist genişliğini 42 metreden 60 metreye çıkarıyoruz. 160 bin metrekarelik yeni apron imalatımız, taksi yolları, Devlet Konukevi ve bağlantı yollarıyla birlikte toplam 600 bin metrekarelik kaplamalı imalatı tamamlamak üzereyiz.

- Etimesgut Havalimanı için gerek olmadığına yönelik bazı eleştiriler dile getirilse de tarifeli sivil uçuşlara tamamen kapalı olarak sadece hükümet uçuşları ve özel izinli uçuşlar için kullanılan havalimanları dünya genelinde mevcut."

Bu modelin Fransa'da Paris Le Bourget, İngiltere'de Farnborough ve Biggin Hill ile ABD'deki Joint Base Andrews havalimanlarında uygulandığına dikkati çeken Uraloğlu, "Türkiye'nin de bölgesel güvenlik dinamikleri, yoğun diplomatik trafiği ve stratejik önemi nedeniyle böyle bir havalimanına ihtiyacı vardı. Bu noktada Etimesgut Havalimanı, hem askeri hem sivil kullanıma uygun modern yapısıyla, şehir merkezine ulaşımı kolaylaştıracak yeni bağlantı yollarıyla Ankara ve Türkiye'nin havacılık kapasitesine çok önemli bir katkı sağlayacaktır. Ayrıca NATO Zirvesi sonrasında Türk Hava Kurumu Üniversitesi için eğitim uçuşlarına da ev sahipliği yapmaya devam edecektir." dedi.