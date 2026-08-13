Bakan Uraloğlu: Havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesi 397,4 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Türkiye ’nin havacılık alanında son 24 yılda önemli bir büyüme kaydettiğini belirterek, havalimanlarının yıllık yolcu kapasitesinin 55 milyondan 397,4 milyonun üzerine çıkarıldığını söyledi. Uraloğlu, bu kapasitenin 26 Avrupa Birliği ülkesinin toplam nüfusundan daha fazla yolcuya hizmet verebilecek düzeye ulaştığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Türkiye’nin sivil havacılık alanındaki gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son 24 yılda havalimanı sayısının 26’dan 58’e, terminal alanlarının ise 541 bin metrekareden 4,1 milyon metrekareye yükseldiğini belirten Uraloğlu, yıllık yolcu kapasitesindeki artışa dikkat çekti.

Günlük uçuş sayısı 6 bin 800’ü aştı

Uraloğlu, 2002’de yaklaşık 34 milyon olan yıllık yolcu sayısının 2025 sonunda 247,1 milyona ulaştığını, günlük yolcu trafiğinin ise 92 binden 677 bine yükseldiğini belirtti. Toplam uçuş sayısının 532 binden 2,5 milyonun üzerine çıktığını kaydeden Uraloğlu, günlük uçuş sayısının da 6 bin 800’ü aştığını söyledi.

Türkiye’nin küresel sıralamalarda da yükseldiğini aktaran Uraloğlu, dünya yolcu trafiğinde 18’inci sıradan 7’nci sıraya, Avrupa’da ise 7’nci sıradan 3’üncü sıraya çıkıldığını ifade etti.

Hava aracı sayısı 2 bin 218’e çıktı

Toplam hava aracı sayısının 626’dan 2 bin 218’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, büyük gövdeli uçak sayısının 150’den 800’e ulaştığını söyledi. Havayolu koltuk kapasitesinin 25 binden 157 binin üzerine çıktığını aktaran Uraloğlu, kargo kapasitesinin de 303 bin tondan 2 bin 903 tona yükseldiğini kaydetti.

Uçuş yolları 80 bin kilometreye yükseldi

Yurt dışı uçuş noktası sayısının 60’tan 356’ya, Türkiye’nin hava ulaştırma anlaşması bulunan ülke sayısının ise 81’den 175’e yükseldiğini belirten Uraloğlu, hava sahasındaki tanımlı uçuş yollarının da yüzde 91 artarak 41 bin 901 kilometreden 80 bin kilometreye ulaştığını söyledi.

Uraloğlu, “Bugün uçaklarımız, dünya üzerinde 80 bin kilometreyi bulan dev bir hava koridoru üzerinden uçuş gerçekleştiriyor” dedi.

Pist uzunluğu Ankara-Çorum mesafesine ulaştı

Uçak park pozisyonlarının 332’den 1739’a, seyrüsefer yardımcı cihazlarının ise 215’ten 589’a çıktığını belirten Uraloğlu, sivil havacılığa hizmet veren pist uzunluğunun 2002’den bu yana 149 kilometreden 241,4 kilometreye ulaştığını ifade etti.

Bu uzunluğun Ankara-Çorum arasındaki mesafeye denk geldiğini belirten Uraloğlu, Türkiye’nin havacılıkta ulaştığı kapasitenin geleceğin altyapısını da oluşturduğunu söyledi. Uraloğlu, “Bu büyüme ile ülkemizi küresel hava ulaşım ağının merkezlerinden biri haline getirdik” açıklamasında bulundu.