Bakan Uraloğlu: Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar 2024'te tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı 2024 yılında hizmete alınıyor.
Bakan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark alanını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Garın restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Tarihi Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak. Ayrıca Arkeopark alanındaki çalışmalar da İstanbul’u tarihine ışık tutacak." dedi.
2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024’te tamamen hazır hale getirilecek.
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