Bakan Uraloğlu: Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar 2024'te tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garındaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Uraloğlu, "Tarihi Haydarpaşa Garı’nda devam eden restorasyon çalışmaları, 2024’te tamamlanacak." dedi.

Bakan Uraloğlu: Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar 2024'te tamamlanacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haydarpaşa Garı 2024 yılında hizmete alınıyor.

Bakan Uraloğlu, tarihi Haydarpaşa Garı’nda yürütülen restorasyon çalışmalarını ve bölgede bulunan Arkeopark alanını yerinde inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu: Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar 2024'te tamamlanacak - 1

Garın restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Tarihi dokuya zarar vermeden çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Tarihi Haydarpaşa Garı, 2024 yılında tamamen hazır hale getirilerek hizmete alınacak. Ayrıca Arkeopark alanındaki çalışmalar da İstanbul’u tarihine ışık tutacak." dedi.

Bakan Uraloğlu: Haydarpaşa Garı'ndaki çalışmalar 2024'te tamamlanacak - 2

2010 yılında çıkan yangında büyük hasar gören gar, 2024’te tamamen hazır hale getirilecek.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...