Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisi var

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaş 12. gününe girdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Ankara'da yakından takip ediliyor.

Küresel petrol ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ve Tahran'ın misillemelerinin ardından durma noktasına geldi.

Dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yüzde 20'sinin yapıldığı Hürmüz Boğazı'na, İran'ın mayın döşediği iddia edildi.

Enerji ve petrol fiyatlarının artması nedeniyle ABD, Boğaz'dan geçen tankerlere donanmanın eşlik etmesi seçeneğini değerlendiriyor.

“HÜRMÜZ'DE 15 TÜRK GEMİSİ VAR”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde Hürmüz Boğazı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk sahipli gemi var. Türk bayraklı değil. Onların bütün personeliyle irtibat halindeyiz. Bunlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var, onun haricinde ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında bir sıkıntı yok. Yakın takip ediyoruz, Hürmüz Boğazı rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış olacağız." bilgisini paylaştı.

UÇUŞ KISITLAMALARI UZATILACAK MI?

Bakan Uraloğlu'na Körfez ülkelerine getirilen ve 13 Mart'a kadar süreceği açıklanan uçuş kısıtlamaları nın uzatılıp uzatılmayacağı da soruldu.

Uraloğlu, hava trafiğinde ciddi risk olduğuna ve bu riskin yönetilmesi gerektiğine işaret etti.

Bakan Uraloğlu, "Bizim bütün gayretimiz Umman'dan ve Suudi Arabistan'dan bölge ülkelerine kara yoluyla gidip, gerek Türk vatandaşları gerekse yabancı vatandaşların İstanbul'a, İstanbul üzerinden de dünyaya gitmeleri noktasında ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor. Önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim." diye konuştu.

İran, Suriye ve Irak'la kara yoluyla ulaşımda bir sorun olmadığını kaydeden Uraloğlu, "Oradan geçişler devam ediyor. İran'da kalan Pegasus ve THY'nin iki uçağı var. Onların ekiplerini getirdik, bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların da alınması söz konusu olacak. Şu an yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, söz konusu gemilere ve uçaklara yönelik herhangi bir saldırının olmadığını da bildirdi.