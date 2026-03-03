Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz

ABD ve İsrail'şn İran'a yönelik başlattığı saldıların sonucunda İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol altına almak ve deniz ticaretini etkilemek adına Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

Çeşitli saldırılar söz konusu olduğunda İran Hürmüz Boğazı hakkında iddilarda bulunuyordu ancak hiçbir kapatma iddiası gerçekleşmemişti. İran'dan Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasına dair resmi açıklama yapıldı.

Hürmüz Boğazı'nda zaman zaman gergin anlar da yaşanıyor. Deniz ticaretinde kilit bir noktada olan Hürmüz Boğazı yakınlarına demirlemiş ya da farklı güzargahlara yönelmiş birçok gemi bulunuyor.

Ulaştırma Bakanlığı da süreci ilk andan itibaren takip ederek deniz taşımacılığı üzerine çeşitli uyarılarda bulundu.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin detayları ve uyarıları paylaştı. Uraloğlu paylaşımında "Hürmüz Boğazı’ndaki ve bölgedeki su yollarındaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Bilindiği üzere Ortadoğu'da yaşanan savaş nedeniyle 28 Şubat’tan itibaren Hürmüz Boğazı’ndan gemi geçişleri durduruldu. Şu anda Basra Körfezi’nde yüzlerce gemi bekliyor, bazı ticari gemilerde ise hasar bilgileri mevcut." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod kapsamında Güvenlik Seviyesi 3’e çıkarıldığının ve bu seviyenin halen geçerli olduğu vurgulandı.

BÖLGEDE TÜRK BAYRAKLI GEMİ YOK

Uraloğlu'nun paylaşımının devamında "Gemilerimize seyir duyurularını yakından takip etmelerini ve ihtiyaç hâlinde Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezimiz ile ivedilikle temas kurmalarını bildirdik. Bölgede Türk bayraklı gemimiz olmamakla birlikte sahibi Türk olan 16 gemiyi yakından izliyoruz.

Tüm bu gelişmeler, uluslararası deniz kurallarının temel ilkelerinden olan seyrüsefer serbestisinin korunmasının hayati önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Denizcilerimizin güvenliği ve ticaret filomuzun korunması için gerekli tüm diplomatik ve idari tedbirleri kararlılıkla almaya devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.