Bakan Uraloğlu: Irak'taki dört uçağı getirmek için hazırlıklarımız var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TRT Haber yayınında İran-İsrail savaşı nedeniyle İran ve Irak'ta mahsur kalan Türkiye'ye ait 11 yolcu uçağının tahliyesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta mahsur kalan 4 yolcu uçağının geri getirilmesiyle ilgili bugün bir girişim yapılacağını belirten Uraloğlu, İran'daki 7 uçakla ilgili ise gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?



Bakan Uraloğlu'na İran-İsrail savaşı nedeniyle askıya alınan uçuşların ne zaman başlayacağı da soruldu..



İran, Irak ve Suriye dışındaki uçuşların büyük ihtimalle kısa sürede başlayacağını söyledi.



Uraloğlu, "Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, BAE ve Umman... Bu ülkeleri kapsayan uçuşlar da iptal oldu. Artık şu andan itibaren peyderpey açılmaya başladı. Ve havayolu taşıyıcılarımız da iptal ettikleri seferleri yeniden planlıyorlar. Yeni bir risk olmazsa uçuşları başlatacağız" dedi.



Bakan Uraloğlu, savaşın Türkiye hava trafiğine yönelik etkileri hakkında da bilgi verdi.



Uraloğlu, "Günlük 1600 civarında bir uçak hareketi söz konusu. Bu kriz ya da bu İran israil gerginliğinde bu 1100'ler civarına düştü. Yani 1100 - 1200 civarında seyrediyor" dedi.

