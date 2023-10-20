Bakan Uraloğlu: İsrail'in bu insanlık dışı saldırısını unutturmayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu ortaklığında Ulucanlar Cezaevi Sergi Salonu’nda düzenlenen ve filateliye ilgi duyan kişileri buluşturan ‘Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı Uluslararası Pul Sergisi’ne katıldı.

Burada konuşan Uraloğlu, İsrail’in Filistin’e düzenlediği insanlık dışı saldırı ve kuşatmadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek, “Şüphesiz bir gerçek ki Filistin’in tüm İslam Alemi nazarında büyük bir manevi değeri vardır. Filistin’in özgürlüğü bizim için bir dava niteliğindedir. Ancak bu davaya Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve onun şahsında birleşen aziz milletimiz dışında bu zulmün sona ermesine çok fazla gayret eden göremiyoruz. Filistin’de yaşanan insanlık dramını ve İsrail’in yaptığı katliamları Cumhurbaşkanımızdan başka kimse gerçek manada konuşmaya dahi cesaret edememekte. Maalesef, Filistin topraklarında, yalnızca mazlum Filistin halkının özgürlük hakkını değil, aynı zamanda Ortadoğu ve Dünya barışını yok eden tarihin en kanlı saldırısı yaşanmaktadır” diye konuştu.

“BÖLGEDE YAŞANAN GERÇEKLERİN TÜM DÜNYAYA AKTARILMASI İÇİN GEREKEN TÜM ÇALIŞMALARI YAPMAKTAN GERİ DURMAYACAĞIZ”



İsrail’in; içinde tedavi gören çocukların, kadınların ve masum sivillerin olduğu bir hastaneyi vurmasının en temel insani değerlerin dahi kaybedildiğinin göstergesi olduğunu kaydeden Uraloğlu, “Böyle bir zulmü hiçbir vicdan kabul etmemelidir. Büyük bir açık hapishane haline getirilen, tüm giriş ve çıkış yolları kapatılan, dünyadan tecrit edilen ve ölüme terk edilen Gazze'deki mazlum Filistin halkına yıllardır uygulanan ambargo ve zulüm yürekleri dağlamaktadır. Uluslararası camiayı dinlemeyen ve uluslararası hiçbir sözleşme ve hukuk ilkesine uymayan İsrail, bölgedeki tüm kitle iletişim mecralarını karartmaya çalışarak Filistin halkının kanı üzerinden kirli bir oyun oynamaktadır. Ama bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak söz konusu bölgedeki çatışmaları ve yaşananları dünyaya aktaran Türk gazetecilerin, internet ve iletişim konusunda kesinti yaşamamaları için kullandıkları cep telefonları üzerinden ücretsiz ve kesintisiz iletişim desteği sağladık. Bölgede yaşanan gerçeklerin tüm dünyaya aktarılması için gereken tüm çalışmaları yapmaktan da geri durmayacağız” ifadelerini kullandı.

