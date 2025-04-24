Bakan Uraloğlu: İyileşme başladı, Suriyelilerin dönüşü hızlanacaktır

Ulaştırma ve Altyapi Bakani Abdulkadir Uraloğlu resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle Suriye'nin başkenti Şam'a gitti. Bakan Uraloğlu NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz'a verdiği röportajda Suriye'deki şartların düzelmeye başladığını ve Suriyelilerin önemli bir bölümünün ülkelerine dönmesinin beklendiğini söyledi.



Bakan Uraloğlu şunları kaydetti;



"Biz bakanlık ekibimiz olarak kalabalak bir ekiple buradayız, Ulaştırma Bakanı, İletişim Bakanı ve Bugün de Bayındırlık ve İskan Bakanıyla görüşeceğiz. Kara Yolları, demir yolları, hava yolları limancılık noktasında Sayın Kuteybe ile de biraraya gelerek değerlendirmeler yaptık.



Verimli bir süreç burada dokunulması gereken çok şey var, müdahale edilmesi gereken çok şey var. İş birliği yapılması gereken çok şey var. Bunları konuştuk, teknik ekiplerimiz toplantılardan sonra çalışmalarına devam ettiler. Bundan sonra hızlı bir süreçte belli anlaşmaları da yaparak inşallah yolumuza devam edeceğiz"



Yüz seksen bin kişinin Türkiye'den Suriye'ye döndüğünü söylediniz. Bu projeler hayata geçtiğimi zaman bu rakamlar için bir öngörünüz var mı?



Bakan Uraloğlu sürecin Dışışleri ve İçişleri Bakanlığınca yürütüldüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Biz onurlu dönüş noktasında önemli bir bölümünün döneceğini öngörüyoruz. İnsanlar buraya geldikleri zaman bir şekilde hayatlarını ikame ettirmeleri gerekir. O şartlar da burada oluşmaya başladı, bundan sonra da o süreç daha da hızlanacaktır."



Şam Havalaminının iyileştirilmesi ve uluslararası uçuşlara dahil olması için nasıl bir proje var sorusuna ise Uraloğlu şu yanıtı verdi:



"Bu konuda gerekli çalışmaları yapıyoruz, bir kısım çalışmaları yaptık. Devamını da yaparak uluslararası havalimanı haline Türkiye Cumhuriyeti olarak Şam Uluslararası Havalimanını getireceğiz."