Bakan Uraloğlu, kadın çalışanlarla iftar programına katıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında çalışan kadın personel ile iftarda bir araya geldi. Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın manevi huzuruyla birleştiği bu müstesna vakitte, tüm kadınların bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum.” ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, kadınların ailenin temel taşı, toplumun mimarı, geleceğin güvencesi, merhametin ve şefkatin timsali olduğunu ifade ederek, “Kadınlar toplumsal, kültürel ve ekonomik hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Onlar, sadece kendi hakları için değil, aynı zamanda toplumun huzuru, refahı ve gelişimi için de büyük çaba sarf etmişlerdir. Sadece evlerinin değil, aynı zamanda ülkelerinin ve dünyanın da geleceğini şekillendirmişlerdir.” dedi.



Bakan Uraloğlu, tarih boyunca tüm önemli mücadelelerin içinde olan, istiklal ve istikbal mücadelelerinde daima en ön safta yer alan kadınların; geçmişte olduğu gibi bugün de hem dünyada hem de Türkiye’nin demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damgalarını vurduğunu anlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Bugünün kadınlarının da 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında neler başardığını, nasıl canlarını hiçe sayarak şehadete yürüdüklerini, gazi olduklarını da hep birlikte gördük. Atalarının gösterdiği kahramanlıklara yenilerini kattılar. Nene Hatunların bu ülkede asla bitmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiler.”



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, kadınların gücüne, potansiyeline ve yeteneklerine inandıklarını dile getiren Uraloğlu, “Bakanlığımızın her kademesinde, kadın mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, başarılı projeleri ve yenilikçi fikirleri, ülkemizin ulaşım ve altyapı alanındaki gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bakanlığımızın yoğun mesaisine büyük katkılar yapan kadın çalışanlarımız olarak görevlerinizi en iyi şekilde temsil edecek şekilde yerine getirdiğinize yürekten inanıyorum.” diye konuştu.



“KADIN PERSONEL ORANIMIZ YAKLAŞIK YÜZDE 18 CİVARINDA”

Bakanlık ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarındaki kadın personel oranı hakkında da bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Kuruluşlarımızın tamamında 16 bin 300 kadın ve 74 bin 6 erkek olmak üzere toplam 90 bin 306 personel görev yapıyor. Kadın personel oranımız yaklaşık yüzde 18 civarında.” dedi.



344 olan toplam Daire Başkanı ve üstü yönetici sayının yüzde 11’inin kadın yöneticilerden oluştuğunu söyleyen Uraloğlu, “Şube Müdürü ve üstü yöneticilerimize baktığımızda ise 680 kadın, 3 bin 148 erkek olmak üzere toplam 3 bin 828 personelin bu görevlerde bulunduğunu görüyoruz. Yani, Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarımızda kadın yönetici oranının da yaklaşık yüzde 18 civarında olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda bakanlığımızda çalışan hem kadın hem de kadın yönetici oranının daha da artmasını hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.



Merhum ozan Neşet Ertaş’ın “Kadınlar insandır, biz insanoğlu” sözlerini de anımsatan Uraloğlu, “Kadınlar bizim baş tacımızdır. Bakanlık olarak, kadın çalışanlarımızın başarılarıyla gurur duyuyoruz. Onların azmi, kararlılığı ve çalışkanlığı, bizlere de ilham veriyor. Biliyoruz ki kadınların başarıları, sadece kendileri için değil, aynı zamanda tüm kadınlar için bir umut kaynağı oluyor.” dedi.



"BUGÜNE KADAR YAKLAŞIK 200 KIZIMIZA STAJ İMKÂNI SAĞLADIK”

Uraloğlu, Bakanlık olarak kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve daha fazla başarı elde etmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurgulayarak, “Onların önündeki engelleri kaldırmak, onlara eşit fırsatlar sunmak ve onların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Mesela, Dünya Bankası destekli ‘Türkiye Raylı Lojistik İyileştirme Projesi’ kapsamında, üniversite son sınıf öğrencisi kadınlara yönelik staj programları geliştirdik. Bugüne kadar yaklaşık 200 kızımıza staj imkânı sağladık.” şeklinde konuştu.



-Yaklaşık 6 Bin 100 Kadın Gemi İnsanımız Aktif Olarak Görev Yapıyor

Bakan Uraloğlu, ayrıca Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi kapsamında hayata geçirecekleri Geliştirilmiş Staj Programı ile kadınlara teknik roller ve liderlik pozisyonları için daha fazla fırsat sunmayı da hedeflediklerini söyleyerek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Aynı şekilde Denizcilik sektöründe de kadınların daha fazla yer alması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün, zabitan sınıfında bin 800’ün üstünde, tayfa sınıfında ise yaklaşık 4 bin 300 kişi olmak üzere yaklaşık 6 bin 100 kadın gemi insanımız aktif olarak görev yapıyor. Bu sayıları arttırmak için denizcilik sektörümüzün önde gelen firmalarından 15 tanesi ile ‘Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü’ imzaladık. Başlattığımız staj seferberliği kapsamında Denizcilik bölümlerinde okuyan kız öğrenciler için bugüne kadar toplam 148 staj fırsatı sunduk.”



“KADINLARI YOK SAYAN TOPLUMLAR POTANSİYELİNİN YÜZDE 50’SİNDEN VAZGEÇMİŞTİR”

Kadınların gücüyle daha güçlü bir Türkiye inşa edileceğine olan inancını belirten Bakan Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ne diyor; ‘Kadınları yok sayan toplumlar potansiyelinin yüzde 50’sinden vazgeçmiştir.’ Sizlerin bilgisi, birikimi ve deneyimiyle ülkemizin ulaşım ve altyapı alanındaki hedeflerine daha hızlı ulaşacağız. Sizlerin, yenilikçiliği ve liderliğiyle daha modern, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir ulaşım ve altyapı sistemi oluşturacağız. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tekrardan en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.