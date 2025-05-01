Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin açıklama yaptı. Uraloğlu, "Kanal İstanbul projesinden vazgeçmedik. Bugün gündemimizde değil ama günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Ulaştırma vve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan 'a ilişkin açıklama geldi.

Uraloğlu, Kanal İstanbul projesinden vazgeçmediklerini ifade edip "Zamanını istişare diyoruz." diye konuştu.

Bakan, "günü geldiğinde, doğru finansmanı bulduğumuzda mutlaka yapacağız." dedi.

HAZIRLIK SÜRECİ

Küçükçekmece Gölü-Sazlıdere Barajı-Terkos doğusunu takip eden kanal koridorunun yaklaşık 6 bin 149 metrelik kısmı Küçükçekmece sınırları içerisinde, yaklaşık 3 bin 189 metrelik kısmı Avcılar sınırları içerisinde, yaklaşık 6 bin 61 metrelik kısmı Başakşehir sınırları içerisinde ve yaklaşık 27 bin 383 metrelik kısmı Arnavutköy sınırları içerisinde yer alıyor.

ÜZERİNE 6 KÖPRÜ YAPILACAK

İstanbul'u içinden 2 deniz geçen bir şehre dönüştürecek Kanal İstanbul'un üzerine 6 köprü yapılacak. Kanal İstanbul'un her iki tarafında 250 biner konutluk devasa şehirler kurulması planlanıyor.

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