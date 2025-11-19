Bakan Uraloğlu: Kocaeli'de çöken binanın metroyla hiçbir ilgisi yok

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP milletvekilleri, toplantıya Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın görselleriyle katıldı.

"METROYLA İLGİSİ YOK"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, binanın yanındaki metro inşaatından dolayı çöktüğü iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, "Metroyla hiçbir ilgisi yok, bu kadar net söyleyeyim size. Hiçbir deformasyon yok, çatlak yok, hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 7 katlı bir bina 29 Ekim sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü.

Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmış ve Muhammed Emir Bilir (12), Nisa Bilir (14), Levent Bilir (44) ve Emine Bilir (37) hayatını kaybetmişti.

Aileden sadece Dilara Bilir (18), sağ olarak kurtulmuştu.