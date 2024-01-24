Bakan Uraloğlu, Turgut Altınok ile görüştü

Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemizde başkentimize ait halihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız."



Uraloğlu, Ankara ulaşım haritası üzerinden değerlendirme yaptıkları fotoğrafları da paylaştı.

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