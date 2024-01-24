Bakan Uraloğlu, Turgut Altınok ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile AK Parti Ankara Seçim Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Ankara'nın mevcut ulaşım ve planlanan yeni raylı sistem projeleri ele alındı.
Bakan Uraloğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin kalbi Ankara'nın AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Turgut Altınok ile bir araya geldik. Görüşmemizde başkentimize ait halihazırda yer alan ulaşım ve planladığımız raylı sistem projelerini istişare ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na yakışan vazifelere imza atacağız."
Uraloğlu, Ankara ulaşım haritası üzerinden değerlendirme yaptıkları fotoğrafları da paylaştı.
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