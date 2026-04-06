Bakan Uraloğlu: Türk sahipli 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geçti

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşta birinci ay geride kaldı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları Ankara'da yakından takip ediliyor.

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da Hürmüz Boğazı ’ndaki Türk sahipli gemilere ilişkin konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden Uraloğlu, "Bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi anlık olarak izliyoruz." dedi.

“KÖRFEZ'DEN ÇIKTI”

Uraloğlu, Dışişleri Bakanlığı ile yürütülen ortak çalışmalar doğrultusunda Irak’tan yüklediği ham petrolü Malezya’ya taşımak üzere seyir halinde olan Ocean Thunder isimli Türk sahipli geminin dün gece itibarıyla Hürmüz Boğazı’nı güvenle geçerek Körfez’den çıkışını tamamladığını açıkladı.

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Böylece savaşın başlangıcından bu yana Körfez’de bekleyen 3 gemi Hürmüz Boğazı’ndan güvenle ayrılmış oldu. Bu geçişle birlikte Hürmüz Boğazı çevresinde bulunan Türk sahipli gemi sayısı 12’ye, çıkış talebi bulunan gemi sayısı da 8'e düşmüştür."

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

8 gemide toplam 156 personel bulunduğunu ve bu personellerin emniyetli şekilde intikali için çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığımız ve diğer ilgili kurumlarımızla bölgede bulunan Türk sahipli gemilerimizi ve Türk denizcilerimizi yakından takip etmeye devam edeceğiz." dedi.