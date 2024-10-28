Bakan Uraloğlu: Türkiye Cumhuriyeti’nin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.



Bakan Uraloğlu, “Cumhuriyetimizin 101. yılı sevincini Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde savunma sanayimizin gurur kaynağı kuruluşlarından biri olan TUSAŞ’a yapılan alçak terör eyleminin açtığı yaralar nedeniyle buruk bir şekilde idrak ediyoruz.” ifadelerini kullandı.



Bakan Uraloğlu, TUSAŞ’ı hedef alan terör saldırısının ardından, devletin ve milletin tek yürek olduğunu belirterek, “Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu zamanda eşi benzeri olmayan birlik ve dayanışma ruhunu daha da güçlendirdik. Buradan dost-düşman tüm dünyaya bir kez daha hatırlatalım ki aziz milletimiz bu tür saldırılara asla boyun eğmeyecektir. Aksine daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz. Daha az zamanda, daha büyük işler başaracağız.” açıklamasında bulundu.



“AYDINLIK YARINLARI İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yeni ulaşım ve altyapı projelerine hız kesmeden devam ettiklerini belirten Uraloğlu, bu süreçte çevre hassasiyeti, daha az karbon emisyonu, akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaşması ve hızlı, güvenli, ekonomik ulaşım öncelikleriyle çalıştıklarını kaydetti.



Bakan Uraloğlu, “Ülkemizin bütünsel kalkınmasına ve refahına katkı sağlayacak yeni politika ve projelerle yatırım faaliyetlerimizi daha da arttıracağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yarınlarını inşa etmeye devam edeceğiz.” dedi.



İstiklal mücadelesinin tüm kahramanlarını şükranla anan Bakan Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünü ve tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum.”