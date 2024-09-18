Bakan Uraloğlu: Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de risk bulunmuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.



Bakan Uraloğlu, Lübnan’daki Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarına müdahale edilip patlatılmasına ilişkin, "Türkiye'de çağrı cihazları neredeyse hiç kullanılmıyor. Çağrı cihazları özelinde Türkiye'de bir risk olmadığını net olarak söyleyebilirim." diye konuştu.



Uraloğlu, patlayıcının önceden yerleştirilmesi ihtimalinin daha güçlü olduğunu söyledi.

"CİHAZLARA PATLAYICI YERLEŞTİRİLME İHTİMALİ DAHA GÜÇLÜ"



Bakan Uraloğlu, saldırıya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İki türlü senaryo olabileceği üzerinde duruyor arkadaşlarımız;

biri , İsrail bunların değişim yenileme sürecinde istedikleri gibi donattıkları bir patlayıcı yerleştirme ihtimalini de katarak söylüyorum, bu cihazları satın aldırıldığı şekilde aynı anda çok kısa aralıklarla patlatılabildiği, ikinci ihtimal bazı sinyallerle bataryaların kısa devreyle ısıtılması sonucu patlatılması. Buralarda ölümcül sonuç, önemli yaralanma olmadı onun için ilk söylediğimiz ihtimal biraz daha güçlü duruyor."



SİBER SALDIRILAR NASIL ÖNLENECEK?

Siber saldırıların önlenmesi konusunda konuşan Bakan Uraloğlu, "Alınacak ve alınması gereken tedbirler çok. Ülkemizini ne kadar milli yerlileştirirsek kendimizi o kadar güvende hissederiz.

"SİBER GÜVENLİK NOKTASINDA İLK 10 ÜLKE ARASINDAYIZ"



Biz her gün siber güvenlik anlamında 400'ün üzerinde saldırıyı önlüyoruz. Siber güvenlik noktasında ilk 10 ülke arasındayız. Endişe etmemiz gereken bir durum yok ama mutlaka yapmamız gereken çok sey var." ifadelerini kullandı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına da değinen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, WhatsApp'ın mesajları kaydetmediğini açıkladığını bildirdi.

KİŞİSEL VERİLER ÇALINDI MI?



Bakan Uraloğlu, kişisel verilerin çalındığına yönelik iddialara ilişkin ise "Bugünün Türkiye'sinde kişisel verilere ilişkin bir sızıntı ve riski yok. Suni şekilde bir gündem oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir sızıntı güncel olarak söz konusu değildir." dedi.

INSTAGRAM'A GETİRİLEN ERİŞİM ENGELİ



Instagram'a geçtiğimiz aylarda getirilen erişim engeli sorulan Uraloğlu, "Platformlar Türkiye'nin kararlı olduğunu biliyor. Gerektiği zaman her türlü yaptırımı yapabilir olduğumuzu ortaya koyduk." diye konuştu.



ANKARA-İZMİR HIZLI TREN PROJESİ



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir hızlı tren projesiyle ilgili ise "2027'nin başlarında İzmir'i bitirmiş olacağız, hedefimiz bu. Ankara'dan İzmir'e 3,5 saatte gidilecek." ifadesini kullandı.

"İSTANBUL İLE ANKARA ARASINDA HEM BİR OTOYOL HEM DE YENİ BİR HIZLI TREN HATTI İNŞA EDELİM İSTİYORUZ"



Bakan Uraloğlu, İstanbul ile Ankara arasında hem bir otoyol hem de yeni bir hızlı tren hattı inşa etmek istediklerini de söyledi.

Uraloğlu, "Saatte 350 kilometre hızla giden Ankara-İstanbul Süper Hızlı Treni Projesi'nde çalışmalar başladı, 2034 gibi bitirebiliriz. 80 dakikada İstanbul'a gidebileceğiz." dedi.