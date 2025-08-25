Ulaştırma Bakanı Uraloğlu kendini ihbar etti: "Hız yaptım, yakalandım"

Ulaştırma ve Altyap Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek için direksiyona geçip araç kullandı.

O anları "#TürkiyeHızlanıyor" etiketiyle sosyal medya hesabından bir videoyla paylaşan Uraloğlu'nun 255 kilometre/saat hıza ulaşarak hız limitlerini aştığı anlaşıldı.

"KENDİMİ İHBAR ETMİŞ OLDUM"

Ulaştırma ve Altyap Bakanı, yaklaşık 4.5 saat sonra yeni bir paylaşım yaparak hız sınırını aştığı için otoyol jandarmasının kendisine ceza yazdığını açıkladı.

9 bin 267 liralık hız cezasının tutanağını da yayınlayan Uraloğlu, olayı şöyle anlattı: Ankara - Niğde Otoyolu’nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum."

Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur.



Otoyol Jandarmamız… https://t.co/RRTv7lYfIe pic.twitter.com/A9bkUeKSPS — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025