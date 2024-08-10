Bakan Uraloğlu açıkladı: Instagram 21.30'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformu Instagram'a getirilen erişim engeline ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından canlı video paylaşan Uraloğlu, "Ülkemizin çok hassas olduğu terörle mücadele konusunda PKK ve diğer örgütler lehine propaganda içeren içeriklerin kaldırılması için Meta tarafından hassasiyet gösterilecek. Böylece güvenlik ve kamu düzeni korunmuş olacaktır" dedi.

Katalog suçları ile ilgili gerekli ilerleme sağlanmıştır diyen Ulaştırma Bakanı, Meta yetkililerinin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye daha geniş katılımlı üst düzey bir ziyareti olacağını da bildirdi.



Uraloğlu, daha sonra X sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Instagram'a getirilen erişim engelinin saat 21.30'da kaldırılacağını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak; katalog suçları çerçevesinde uyguladığı politikalardan dolayı sosyal medya platformu Instagram’a 2 Ağustos tarihinde taleplerimize karşılık vermediği için erişim engeli getirmiştik.



Baştan beri sosyal medya platformlarının Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına saygı duymalarını istedik.



Instagram yetkilileri ile yürüttüğümüz görüşmeler neticesinde özellikle katalog suçlar çerçevesindeki taleplerimizin karşılanacağı, kullanıcılara getirilen sansür konusunda ortak bir çalışma yapma sözü vermeleri üzerine saat 21.30 itibari ile erişim engelini kaldıracağız."