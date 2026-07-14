Bakan Uraloğlu'ndan 15 Temmuz mesajı. "Türkiye Yüzyılı yarınlarımızda yükselecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , yazılı açıklamasında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu yıl 10'uncu yılı idrak edilen 15 Temmuz'un önemine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, aziz milletin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve demokrasisi uğruna ölümüne mücadele ederek, tarihin altın harflerle yazılmış en büyük destanlarından birini gerçekleştirdiğini belirtti.

Uraloğlu, "İrade Bizim, Zafer Bizim temasıyla taçlandırılan 10'uncu yıl sadece bir yıl dönümü değil, Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağının, tankların, tüfeklerin ve ihanetlerin karşısında iman dolu göğüslerin nasıl dimdik durduğunun bütün dünyaya bir kez daha haykırıldığı bir şahlanışın dönüm noktasıdır." dedi.

O karanlık gecede, devletin bağrına sızan hain FETÖ mensuplarının milli iradeyi yok etmek istediğini ancak milletin meydanlarda, köprülerde ve sokaklarda "Yeter, söz milletindir" diyerek tarih yazdığına dikkat çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Tankların önüne yatan yiğitler, kurşunlara göğsünü siper eden kahramanlar vatan hainlerine geçit vermemiştir. O gece TÜRKSAT'ta canlarını feda eden Ahmet Özsoy ve Ali Karslı kardeşlerimiz başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yadediyoruz. Onların fedakarlığı sayesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimiz meydanlara akmış, darbe girişimi püskürtülmüş ve Türkiye ’nin istikbali kurtarılmıştır."

"TÜRKİYE’Yİ HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN DURMAKSIZIN ÇALIŞACAĞIZ"

Uraloğlu, darbecilerin iletişim altyapısını çökertme planına karşı TÜRKSAT çalışanlarının gösterdiği destansı direnişle milletin haber akışını sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Demir yollarımızda TCDD çalışanları tren seferlerini devam ettirerek vatandaşlarımızı meydanlara taşımış, kara yollarımızda ekiplerimiz yolları açık tutmuş ve kritik noktalara sabotajlara anında müdahale etmiştir. Bu fedakarlıklar, direnişin organize edilmesinde ve zaferin kazanılmasında çok önemli rol oynamıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 15 Temmuz'un 10. yılında bir kez daha ilan ediyoruz ki bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizin emanetine sonuna kadar sahip çıkacağız. Hain teşebbüslere bir daha asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizle omuz omuza, birlik ve beraberlik içinde, eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında vatanı uğruna canlarını feda eden şehitleri ve gazileri anan Uraloğlu, "Bir daha böyle ihanetlerle karşılaşılmamasını temenni ediyorum. İrade Bizim, Zafer Bizim diyerek devleşen inancımız ve bağımsızlık sevdamız ebediyen sürecek, Türkiye Yüzyılı yarınlarımızda yükselecektir." değerlendirmesinde bulundu.