Bakan Uraloğlu'ndan Grok açıklaması: Engelleme kararı yok ama gerekirse yasaklarız

Yapay zeka Grok'un; Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Hazreti Muhammed'e yönelik hakaretleri üzerine harekete geçildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı.

Suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi.

Grok'un X hesabından yapılan açıklamada, uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıldığı belirtildi.



"GROK'A ENGELLEME KARARI YOK"

AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Grok için engelleme kararı olmadığını ama gerekirse yasaklanacağını söyledi.



Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:



"Yapay zeka bir yazılımdır. Siz ona ne yetki verirseniz, ne koridor çizerseniz o koridorda hareket eder. Elbette kendisini geliştiriyor ama bu bir yazılımdır sonuçta. Bununla önüne gelen insana, ısmarlatılan küfürlerin yapılması kabul edilemez. Konuyla ilgili bir engelleme değil ama içeriklerin çıkarılmasıyla ilgili alınmış kararlar var. Bunları bildirdik, bunların uygulanmasını istiyoruz."



Benzer durumların yaşanmaması için X'ten bir açıklama istendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Yasaklama yok ama takip ediyoruz. Kusura bakmasınlar böyle devam ederse gerekirse de yasaklarız. Herkese ağza alınmayacak küfürler söylemek nasıl bir özgürlüktür. Bunu asla kabul etmiyoruz." dedi.



50'den fazla içerik çıkarma kararının bugün itibarıyla X'e iletildiğini, taleplerin henüz karşılanmadığını ifade eden Uraloğlu, "Bugün görüşülecek ama sadece uygulaması değil, bugün uyguladı, sonra? Kendi ürününe sahip çıkacaksın, kusura bakma. Adımlar atılmazsa, gereken yapılır." diye konuştu.