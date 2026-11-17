Bakan Uraloğlu'ndan HGS açıklaması: Yarın toplantı yapılacak
17.11.2026 16:22
Uraloğlu, HGS sistemine eklenen cep telefonu numarasının etiketi ve aracı kullanan kişiye ait olması gerektiğine dikkat çekti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS şikayetlerinin sorgulama sistemindeki değişiklik sonrası arttığını söyledi. Uraloğlu, otoyol işletmecileriyle bir toplantı yapacaklarını anlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, HGS'deki ihlalli geçişler ve yüksek ceza iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Basında ve sosyal medyada gündeme gelen şikayetleri yakından takip ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, otoyol işletmecileriyle yarın bir toplantı yapacaklarını açıkladı.
İHLALLİ GEÇİŞTE 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM GÖNDERİLİYOR
Uraloğlu açıklamasında HGS'deki ihlalli geçiş sürecinin nasıl işlediğini anlattı. Uraloğlu, sürücülerin geçişlerinin hem HGS etiketi hem de plaka üzerinden tespit edildiğini söyledi.
HGS etiketlerinin eski, kirli veya deforme olması ya da plakanın okunamaması durumunda zaman zaman sorun yaşanabildiğini anlatan Uraloğlu, sistemin yapay zeka desteğiyle plakayı tahmin ederek işlem yapabildiğini de belirtti. Bakan Uraloğlu, hatalı tespit yapılması durumunda bildirimde bulunulması halinde geriye dönük işlemlerin iptal edildiğini söyledi.
Açıklamasında ihlalli geçiş sonrası sürecin nasıl işlediğini anlatan Uraloğlu, sürücülere sistemde kayıtlı telefon numaraları üzerinden 15 gün içinde SMS gönderildiğini söyledi. Yetersiz bakiye bulunması durumunda da benzer şekilde bildirim yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz; plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet ya da HGS sistemlerimiz üzerinden güncellemeleri." diye konuştu.
Uraloğlu açıklamasında ihlalli geçiş sonrası sürecin nasıl işlediğini anlattı.
46'NCI GÜNDEN SONRA TEBLİGAT VE İCRA SÜRECİ BAŞLIYOR
İhlalli geçiş yapan sürücülerin ilk 15 gün içinde eksik bakiyeyi tamamlayıp ödeme yapmaları halinde ceza ödemediklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"- 15'inci günden 45'inci güne kadar bir kat ceza uygulamasıyla yine aynı süreç devam ediyor. Vatandaşımız 45'inci güne kadar öderse bir kat ceza uygulaması söz konusu. 46'ncı günden sonra şunu yapmaya başlıyoruz; vatandaşa en az 15 gün içinde bir tebligatla bildirim yaparak bu süreci durdurmayı maksatlıyoruz. Eğer bu tebligata rağmen bir işlem yapılmamışsa bu sefer olay bizim de istemediğimiz avukatla takip sürecine kadar gidiyor."
Hatalı işlem yapıldığının ortaya çıkması durumunda ilgili otoyol işletmecisine idari yaptırım uygulanabileceğini de kaydeden Uraloğlu, amaçlarının vatandaşa ceza vermek olmadığını dile getirdi.
Daha önce başkasının plakası üzerinde sorgulama yapılabildiğini söyleyen Uraloğlu, KVKK kararı sonrası bu uygulamanın kaldırıldığını anlattı.
SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI ŞİKAYETLER ARTTI
Bakan Uraloğlu, son dönemde artan şikayetlerin HGS'deki sorgulama sisteminin değişmesinden kaynaklandığını söyledi. Daha önce herhangi bir kişinin istediği plakanın geçiş bilgilerini sorgulayabildiğini anlatan Uraloğlu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) incelemesi sonucu bu uygulamanın kaldırıldığını, şikayetlerin de bundan sonra artmaya başladığını ifade etti.
Alışılmış sorgulama sisteminin değişmesi sonrası şikayetlerin arttığını söyleyen Uraloğlu, yeni uygulamayla birlikte yalnızca plakaya yetkilendirilmiş kişilerin e-Devlet üzerinden sorgulama yapabildiğini söyledi.
OTOYOL İŞLETMECİLERİYLE GÖRÜŞME YAPILACAK
Bakan Uraloğlu, vatandaşların yaşadıkları sorunları azaltmak amacıyla yarın otoyol işletmecileriyle bir araya geleceklerini de söyledi.
"İşletmecileri yarın yeniden toplayacağız." diyen Uraloğlu, "Avukata gitmeden, dört kat cezaya gitmeden daha ne yapabiliriz bunu masaya oturup etraflıca değerlendirmiş olacağız." şeklinde konuştu.