Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , HGS 'deki ihlalli geçişler ve yüksek ceza iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Basında ve sosyal medyada gündeme gelen şikayetleri yakından takip ettiklerini anlatan Bakan Uraloğlu, otoyol işletmecileriyle yarın bir toplantı yapacaklarını açıkladı.

İHLALLİ GEÇİŞTE 15 GÜN İÇİNDE BİLDİRİM GÖNDERİLİYOR

Uraloğlu açıklamasında HGS'deki ihlalli geçiş sürecinin nasıl işlediğini anlattı. Uraloğlu, sürücülerin geçişlerinin hem HGS etiketi hem de plaka üzerinden tespit edildiğini söyledi.

HGS etiketlerinin eski, kirli veya deforme olması ya da plakanın okunamaması durumunda zaman zaman sorun yaşanabildiğini anlatan Uraloğlu, sistemin yapay zeka desteğiyle plakayı tahmin ederek işlem yapabildiğini de belirtti. Bakan Uraloğlu, hatalı tespit yapılması durumunda bildirimde bulunulması halinde geriye dönük işlemlerin iptal edildiğini söyledi.

Açıklamasında ihlalli geçiş sonrası sürecin nasıl işlediğini anlatan Uraloğlu, sürücülere sistemde kayıtlı telefon numaraları üzerinden 15 gün içinde SMS gönderildiğini söyledi. Yetersiz bakiye bulunması durumunda da benzer şekilde bildirim yapıldığını kaydeden Uraloğlu, "Vatandaşlarımızdan isteğimiz; plakaya ait sorumlu kimse mutlaka cep telefonu numarasını e-Devlet ya da HGS sistemlerimiz üzerinden güncellemeleri." diye konuştu.