Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD-İsrail-İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan Türk gemileri hakkında son bilgileri paylaştı.

Bakan Uraloğlu, Türk sahipli ilk geminin Hürmüz'den geçtiğini söyledi. Türk şirketlere ait 14 geminin ise boğazdaki bekleyişi sürüyor.

ÜÇ UÇAK İRAN VE IRAK'TA MAHSUR KALDI

Uraloğlu, savaş nedeniyle Türkiye'ye ait üç uçağın da İran ve Irak'ta mahsur kaldığını söyledi.

Gazetecilerle iftar yemeğinde bulunan Bakan Uraloğlu, otoyol ve köprülerin özelleştirileceğine yönelik iddiaların da değerlendirdi.

"Gerek otoyollarda gerekse de bir kısım yollarda artık ağır bakımlar da yapmaya başladık." diyen Uraloğlu, şunları söyledi:

"- Bu da bizim bütçemize ciddi maliyetler getiriyor. Dolayısıyla biz burada acaba bunu belli dönemlik bir işletme hakkını verip bu yapımları işletmeciye yükleyerek bütçeden bir yük çıkmasını engelleyebilir miyiz, artı üzerine de ne kadar bir para alabiliriz diye bunun bir çalışmasını yaptırıyoruz, oraların satılması zaten söz konusu değil."

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ 2028'DE KAMUYA DEVREDİLECEK

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün 2028 yılında kamuya devredileceğini de belirtti.

Kuzey Marmara ve Menemen-Aliağa Otoyolları'nın 2030'da, Çanakkale Köprüsü'nün 2034'de, Osmangazi Köprüsü'nün ise 2035'de şirketlerden devralacaklarını da ifade etti.

kamu-özel işbirliği projelerine yönelik eleştirilere de yanıt veren Uraloğlu, şunları söyledi:

"- Yaptığımız zamanki fiyatlar yaklaşık 52 milyar dolar, bugün yaparsak yaklaşık 92 milyar dolar. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir kazancımız var."

5G'DE İLK SİNYAL 1 NİSAN'DA

Uraloğlu, 5G teknolojisi kullanımı için iki yıllık bir hedefleri olduğunu da söyledi.

İki yıl içerisinde bütün Türkiye'yi kapsayacaklarını söyleyen Uraloğlu, "İlk etapta 1 Nisan'da bütün illerde inşallah sinyal vermeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.