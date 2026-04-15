Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Hürmüz Boğazı 'ndaki Türk gemilerine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Uraloğlu, Dört tanesinin çıkma geminin çıkma talebi yok. Bir tanesi enerji gemisi. İki tanesi de gemiden gemiye yük aktaran gemi. Dolayısıyla orada faaliyetlerine devam ediyorlar veya edecekler." dedi.

SEKİZ GEMİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgedeki sekiz Türk gemisini boğazdan çıkarmak için çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu, bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, "İnşallah önümüzdeki günlerde çıkarırız diye ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Hürmüz Boğazı ile ilgili temasların sürdüğünü belirterek, "Gelişmeler oldukça açıklarız." ifadesini kullandı.