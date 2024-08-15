Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: “Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’ın kapatılma sürecine ilişkin konuştu. Yasakçı bir zihniyete sahip olmadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Kapatma sebeplerimizle ilgili genel karşılığı aldık.” dedi.

Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: “Kapatma sebeplerimizin genel karşılığını aldık”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT Ahlatlıbel Tesisleri’nde düzenlenen Ulusal Staj Programı Geleneksel Kariyer Buluşması kapsamında, 417 stajyer öğrenciyle bir araya geldi.

Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, Instagram’ın kapatılma sürecine değindi.

“Bazen, bazı olaylar o kadar hızlı gelişir ki sizin orada hızlı vaziyet almanız gerekir. Bu süreç de böyle oldu.” diyen Bakan Uraloğlu, “Bu konuda kamuoyundan beklediğim tepkinin çok çok altında bir tepki aldığımı söyleyebilirim. Burada uluslararası bir şirket ve onun kuralları var. Siz de bir ülkesiniz ve onun da kuralları, kanunları ve hassasiyetleri var. Burada önemli olan bir şirketin kuralları mıdır, bir ülkenin kanunları mıdır veya bir milletin hissiyatı mıdır? 60 milyona yakın kullanıcısının olduğu Instagram’ın dünyada ilk 10’un içinde kullanıcısının olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Biz yasakçı bir zihniyete sahip değiliz. Bence buraları niye kapattığımızdan ziyade, niye kapatmak zorunda kaldığımızı beraber sorgulamalıyız.” şeklinde konuştu.

Sosyal medya platformlarının hiçbir kurala bağlı olmadan paylaşımları kaldırdığını söyleyen Uraloğlu, “O mu yasakçı, biz mi yasakçıyız, bunu tartışabiliriz. Instagram’ı kapatma sebeplerimizin genel karşılığını sağladık, aldık.” ifadelerini kullandı.

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