Bakan Uraloğlu'ndan İsrailli bakana tepki: Salonu terk etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas'ta düzenlenen 4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'nda katıldığı "Bakanlar Oturumu"ndaki konuşmasının ardından, söz alan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'i protesto ederek salondan ayrıldı.

İsrailli bakanın Fas'ta düzenlenen uluslararası konferansa katılmasını Faslılar da protesto etti.

Başkent Rabat'taki parlamento binası önünde düzenlenen gösteriye onlarca Faslı katıldı.

Gösteride Gazze'ye destek mesajları içeren pankartlar açıldı.