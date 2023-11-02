Bakan Uraloğlu'ndan THY açıklaması: Siber saldırı gözükmüyor

THY'nin bilgi teknoloji altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle dün akşam biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar oldu.

''TEKRAR ETMEMESİ İÇİN THY YÖNETİCİLERİYLE ÇALIŞIYORUZ''



Konuyla ilgili Haber Global'de konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, siber saldırı görünmediğini belirterek ''Tamamen altyapıdan kaynaklanan bir problem. Tekrar etmemesi için neler yapılması gerektiği konusunda THY yöneticileri ile çalışıyoruz." dedi.



Sorunu gece boyunca takip ettiklerini belirten Uraloğlu ''Bütün dünyayı etkiledi. Sadece bir havayolu şirketi operasyonu değil bu. Bizim bayrak taşıyıcımız bir şirket. Her türlü mağduriyet giderilecek. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmeyecek." diye konuştu.