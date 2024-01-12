Bakan Uraoğlu duyurdu: Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne tren geliyor

DEMİR YOLU HATTI 120 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OLUP; YÜK VE YOLCU OLARAK İŞLETİLECEK

Demir yolu projesi güzergâhını aktaran Uraloğlu, “Gebze- Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Çatalca Demiryolu güzergâhı Marmaray hattının Çayırova mevkiinden ayrılarak, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sonra kuzeye yönelerek Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü geçerek, İstanbul Havalimanı’na ulaşmakta ve devamında Halkalı –Kapıkule hattına bağlanmaktadır. Söz konusu demir yolu hattı 120 kilometre uzunluğunda olup; yük ve yolcu olarak işletilecektir. Ayrıca, proje kapsamında 29 viyadük, 11 aç-kapa, 21 tünel yapılacaktır.” açıklamasında bulundu.



ASYA İLE AVRUPA ARASINDA KESİNTİSİZ OLARAK YÜKSEK KAPASİTELİ YÜK VE YOLCU TAŞIMASI YAPILACAK

Uraloğlu, Gebze – Yavuz Sultan Selim Köprüsü – Çatalca demir yolu hattının yapılması ile birlikte, Asya ile Avrupa arasında kesintisiz olarak yüksek kapasiteli yük ve yolcu taşıması yapılacağını bildirdi. Uraloğlu ayrıca, Sabiha Gökçen Havalimanı ile İstanbul Havalimanı’nın birbirine yüksek standartlı demir yolu ile bağlanacağını ifade etti.