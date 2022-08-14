Bakan Varank açıkladı: Togg fabrika açılışı 29 Ekim'de

Togg Fabrikası 29 Ekim'de açılacak.



Cumhuriyet tarihi boyunca yapılmamışları yaptıklarını açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ''Biz bugün Türkiye’nin arabasını konuştuğumuzda muhalefet ne diyor, bu arabayı yapamazsınız, yapsanız bile satamazsınız, işte 29 Ekim geliyor. Allah’ın izniyle Türkiye’nin otomobilinin fabrikasını 29 Ekim’de açacağız. Araçlarımız seri üretim bantlarından inmeye başlayacaklar” diye konuştu.

Muhalefetin ülkeye verebileceği hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Bakan Varank, “Biz diyoruz ki; uzayda bir yarış var, Türkiye asla bu yarıştan geri kalmamalı, eğer Türkiye’nin geleceğini ipotek altında bırakmak istemiyorsak, mutlaka uzay çalışması yapmalıyız'' dedi.