Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 tedavisinde kullanılabilecek Montelukast ve Ribavirin ilaçlarında da Faz-2 klinik çalışmaları sürüyor. Montelukast'ta yakın zamanda acil kullanım izni aşamasına gelmeyi planlıyoruz" dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covid-19 Türkiye Platformu altında geliştirilen, benim de Faz-1 gönüllüsü olduğum VLP aşısının Faz-2 klinik çalışmaları sonuçlandı.Faz-3 çalışmasına başlamak için Sağlık Bakanlığı'ndaki süreçlerin tamamlanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçe sunumunu gerçekleştiren Bakan Varank, TOGG ile dünya devi FARASİS'in 20 GWh'lik pil yatırımına yakın zamanda Gemlik'te başlayacağını bildirdi.Varank, "Sıvı yakıtlı RAMJET Projesi'nde son safhaya geldik. 2022'de süpersonik hızlarda çalışan bir RAMJET motoru prototipini ortaya çıkaracağız" dedi.Bakan Varank, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı ile, 32 ilde 170 fabrikayı yatırımcıların hizmetine sunuyoruz. 600 milyon lirayı aşkın destekle 60 bin gencimiz istihdam edilecek" diye konuştu.