Bakan Varank: KOSGEB destek programına başvurular pazartesi başlıyor

KOSGEB destek programı için başvuru tarihi belli oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle katıldığı Boğaziçi Yöneticiler Vakfı tarafından "Girişimcilik" temasıyla düzenlenen "Özgün İyi Yönetim Uygulamaları Forumu'nda açıklama yaptı.

KOSGEB BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?

Açıklamaya göre, KOSGEB destek programına başvurular pazartesiden itibaren e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Bakan Varank, açıklamasında "Girişimcilerimizi başvurmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

