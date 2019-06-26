Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı binasında düzenlenen, ''Türkiye-Macaristan 6. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı''na katıldı. Toplantı sonrası Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyen Bakan Varank, dünya genelinde siyasi, ekonomik ve sosyal kırılmaların yaşandığı, büyüme performansının düştüğü ve yatırım iştahının azaldığı bir dönemden geçtiğini belirtirken küresel anlamda ortaya çıkan söz konusu değişikliklerin, ikili ve bölgesel iş birliklerinin önemini daha da artırdığını söyledi.

ORTAK GEÇMİŞ

Türkiye ve Macaristan'ın ortak bir geçmişe ve kadim bir dostluğa sahip olduğunu ve ikili ilişkileri birçok platformda daha da güçlendirmeyi öngördüklerini kaydeden Varank, ''İki ülkenin, 2001 yılında yalnızca 356 milyon dolar olan ticaret hacminin, tüm küresel olumsuzluklara rağmen, bugün 8 katına çıkarak 2,5 milyar dolar seviyelerine gelmesi bunun açık bir göstergesidir. Ayrıca, sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz ekim ayında gerçekleştirdiği Macaristan ziyaretiyle, ikili ilişkilerimiz yeni bir boyut kazanmış ve bu ticaret hacminin 6 milyar dolara çıkarılması hedeflenmiştir.'' dedi.

TAŞIMACILARI MEMNUN EDECEK

Varank, Macaristan ile taşımacılıkta uygulanan geçiş kotaları hususunda yaşanan sıkıntılara ilişkin, ''Kara yolu taşımacılık sektörü bizden bir açılım bekliyor. Bu konuyu detaylı olarak muhatabımızla görüştük. İki tarafın da kara taşımacılarını memnun edecek bir çözüm bulmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Muhatabımızın birtakım teklifleri oldu geri döndüğümüzde bunları değerlendireceğiz ve böylece bu konuda bir çözüme varmaya çalışacağız.'' diye konuştu.

15 TEMMUZ TEŞEKKÜRÜ

Macaristan'ın FETÖ’nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası Türkiye'ye destek verdiğini hatırlatan Varank, ''15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından ülkemizi ziyaret ederek demokrasimize ve Türk halkına desteklerini bildiren Sayın Szijjarto’ya şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.

İHRACAT ODAKLI

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türkiye'nin G-20 üyeleri arasında yer aldığını ve ekonomik anlamda dünya genelinde 10'uncu sıraya yükselme gayretinde olduğunu söyleyerek, ihracat odaklı bir politika izleyen Macaristan'ın Türkiye ile ekonomik alanda iş birliğini önemsediğini, bu kapsamda Macar Exim bankasının kredi imkanları tanıdığını hatırlattı. Türk bankalarının Macaristan piyasasına girmesi konusunda görüşmelerin başladığını belirten Szijjarto, karışılıklı olarak vergilerin iadesi konusunda anlaşmasının imzalandığını ifade etti.

KOSGEB İLE HEPA ARASINDA EYLEM PLANI

Basın toplantısı öncesi Bakan Varank ve Szijjarto, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantı Protokolü'nü, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise KOSGEB ve HEPA arasında eylem planı anlaşmasını imzaladı. Toplantıda, Türkiye’nin Macaristan Büyükelçilisi Ahmet Akif Oktay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Bölge Komitesi Başkanı Suat Gökhan Karakuş, Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat ve DEİK heyeti de hazır bulundu.