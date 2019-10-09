Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İTOB Ticaret Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu.

Varank'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Kur dalgalandırmaları sizi Türk Lirasından uzaklaştırmasın. Bölgemizdeki meydan okumalarla mücadele ettik, etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin yaptığı kolay bir iş değil. Sınırımızın hemen yanı başında terör devleti kurmak için yıllardır büyük planlar yapılıyor. Harcadıkları paranın haddi hesabı yok.

Kendi hedeflerine ulaşmak için sinsi planlar yaptılar. Yıllardır bu tezgahı bozmak için mücadele yürütüyoruz. Bu süreçten ülkemizi düzlüğe çıkartmak için adı konulmamış seferberlikle çalışıyoruz. Şimdi Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla terör koridorunu bozduğumuz odakların tüm umudunu sona erdirecek adımı atmak üzereyiz."