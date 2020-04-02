Bakan Varank'tan aşı açıklaması

Anadolu Ajansı 02.04.2020 - 10:29 | Son Güncelleme : 02.04.2020 - 10:46
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara’da “COVID-19 Türkiye Platformu” koordinasyonunda gerçekleştirilen “Aşı ve İlaç Geliştirme Sanal Konferansı”nda konuştu.
7 FARKLI AŞI VE İLAÇ PROJESİ VAR
Bakan Varank, yaptığı açıklamada, "COVID-19 Platformu altında 7 aşı projesiyle kimyasal ve biyoteknolojik yöntemlerin uygulanacağı 7 ilaç geliştirme projesi yer alıyor. Ülkemizde aşı ve ilaç konusunda önemli yetkinlikler var. Çok hızlı netice alabileceğimiz yenilikçi yaklaşımlar belirlendi" ifadelerini kullandı.
COVID-19 TEDBİRLERİ
Bakan Varank, "Bu süreçte emekçilerimizin işini kaybetmemesi, hanelerin gelir seviyesinin korunması kırmızı çizgimiz" şeklinde konuştu.
Varank, Covid-19'a yönelik çalışmalarla ilgili de ''Gerekirse bakanlığımızın tüm kaynaklarını bu iş için kullanmamızın önünde hiçbir engel yok'' dedi.
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