Bakan Varank'tan NTV'ye özel röportaj: İMECE'nin çektiği ilk görüntüleri birkaç gün içinde paylaşacağız

Son dakika haberi! Bakan Varank'ın açıklamalarından satırbaşları;

"TOGG için 177 bin ön sipariş var, kredi imkanı talebi artırır.

TOGG fabrikasında üretimin olmadığına dair en baştan beri tartışmalar var. Bunlar bitmiyor. Maalesef bu ülkede birileri Türkiye'de bir şeylerin başarılmasından mutlu olmuyor. Bu iddialar çok absürt. Gemlik'in İtalya'da olduğunu zannediyorlar.

Bu araçlar Türkiye'de üretiliyor. Yüzde yüz mülkiyet hakları Türkiye'de. Bugün 7 vatandaşımızın araçlarını teslim adı. Sürekli olarak İtalya'dan araç getirtebilir misiniz?

TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCULARI

Türkiye'nin uzay alanındaki kabiliyetlerini geliştirmek için Türkiye uzay ajansını kurduk. Kendimize hedefler kurduk. Türk astronotlarımızı seçtik. Onları uzaya göndereceğiz.

TEKNOFEST SEÇİM İÇİN Mİ ÖNE ALINDI?

Biz takvimimizi değiştirmedik. Bu çok çirkin bir iddia, bu yıl üç festival planlamıştık. İzmir'i erteledik. Cumhuriyetimizin 100 yılında Ankarada'da festival yapacağız.

TÜRKİYE'NİN YERLİ UYDUSU İMECE

Türkiye'nin ilk yerli uydusu İMECE'den görüntüleri birkaç gün içinde paylaşacağız. İstarseniz sizin (NTV) aracılığınız ile ilk defa kamuoyu ile paylaşalım.

PROJELER SEÇİM YATIRIMI ELEŞTİRİSİ

"İddiaları kabul etmiyoruz, hazırlıkları çok önce yaptık. Biz milletimizin bize emanet ettiği parayı kullanıyoruz, kuruşu kuruşuna hesap veriyoruz. Kılıçdaroğlu da şimdiye kadar 100 metre bir raylı sistem inşa edemedi.

HAVALİMANINA UZAY MERKEZİ POLEMİĞİ

Bunlar Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlülüğü nedeniyle ortaya açıkıyor. Biz uydudan bahsettikçe, 'Millet aç, şimdi zamanı mı?' dediler. Nereden geldi aklına uzay merkezi? Çok yalan söylüyorlar. Önce diyor Atatürk Havalimanı'nı tekrar açacağız. Sonra diyor ki uzay merkezi kuracağız."

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

