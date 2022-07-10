Bakan Yanık açıkladı: Selden etkilenen vatandaşlara 3 bin lira nakdi destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3.000 TL nakdi yardım yapacağız.

Hanelerimizin nihai zararlarının tespitinden sonra bakanlık olarak hane desteklerimizi devam ettirerek vatandaşlarımızın yaralarını saracağız."

İstanbul’da meydana gelen yoğun yağışlar neticesinde evleri zarar gören ve selden etkilenen vatandaşlarımıza ilk etapta 3.000 TL nakdi yardım yapacağız. — Derya Yanık (@deryayanikashb) July 10, 2022

5 BİN LİRA YARDIM

Öte yandan İstanbul Esenyurt'ta sel felaketinin ardından incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evleri ve işyerleri su basan vatandaşlarımız yalnız kalmayacaklar. Hemen ilk etapta 5'er bin liralık evlerine su basanlara, işyerleri su basanlara da 10'ar bin liralık bugün itibariyle bir banka şubesi açtırdık. Hemen kendilerine nakit olarak elden verilecek" dedi.