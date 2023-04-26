Bakan Yanık: Kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnetsizdir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) yardım kolilerinin AK Parti'nin seçim aracında görüldüğüne yönelik sosyal medyada yer alan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

Yanık, görüntülere ilişkin "Bilgim ve kontrolüm dışında gerçekleşmiştir." açıklamasını yaparken konunun araştırılacağını da ifade etti.

"Bu görüntüler referans gösterilerek kamu kaynaklarını kullandığımız iddiası haksız ve mesnetsizdir." değerlendirmesinde bulunan Yanık, görüntülerin kendilerine ulaşmasının hemen ardından konunun araştırıldığını ve AFAD'dan gıda desteği alan depremzede vatandaşların talebini karşılamak ve yardım amacıyla kolilerin araçla taşındığı bilgisinin alındığını belirtti.



"MÜSADE ETMEM"

Konunun tüm ayrıntılarıyla ayrıca araştırılacağına işaret eden Yanık, şunları kaydetti:



"Seçim sürecinin ilk dakikasından itibaren son derece açık ve şeffaf bir seçim yürütüyoruz. Bu türden olayları fırsat bilip kendilerine istismar malzemesi çıkartmaya çalışanlar da şunu iyi bilsin ki bugüne kadar bu necip milletin tek bir helal kuruşuna halel getirmedim, getirilmesine de müsaade etmem. Bunun tasdiki için beklemeniz gereken süre sadece 18 gündür."

