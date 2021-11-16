Bakan Yanık: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk (Başak Cengiz cinayeti)

SON DAKİKA HABERİ:  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vahşice öldürülen Başak Cengiz'in, öldürülmesine dair görüntülerin sızdırılması hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Haberler 16.11.2021 - 18:27

Bakan Yanık: Görüntüleri sızdıranlar hakkında suç duyurusunda bulunduk (Başak Cengiz cinayeti)

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Son dakika haberi! 

İstanbul'da Can Göktuğ Boz, tarafından samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri geçen hafta yayınlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, görüntülerin sızdırılmasına dair suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. 

Sosyal medyadan açıklama yapan Derya Yanık, "Başak Cengiz'in vahşice öldürülmesine dair görüntüleri medyaya sızdıranlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Başak kızımızın kederli ailesine bu acıyı tekrar tekrar yaşatmaya hiç kimsenin hakkı yok" dedi.

"'de ne kadınlar, ne de aileleri savunmasız değildir" ifadelerini kullanan Yanık paylaşımında "En başından beri takipçisi olduğumuz olayda hem kadına şiddetle hem de ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyenlerle mücadelemizi sürdürüyoruz" sözlerine yer verdi.

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