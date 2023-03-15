Bakan Yanık'tan depremzede bebeklere 'süt annelik' yapılmasına ilişkin açıklama

''GEREKLİ ÇALIŞMALARI, ALTYAPIYI HAZIRLADIK''

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, rastgele emzirmelerin olmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Sadece süt göndererek ya da sütü sağıp artık mümkün biliyorsunuz; anneler sütü sağıp depo edip saklayabiliyorlar. Sütü sağıp çocuğa göndererek bir beslenme biçiminin olmaması gerektiği, eğer küçük bir bebeğin emzirilmesi söz konusuysa, bizim bu kaydı tutabileceğimizi ve devamını da takip edebileceğimizi daha önce açıklamıştım. Depremzede çocuklarımızın beslenmesi, hatta süt annelik yapılmasını da memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu hususun hassasiyetine binaen rastgele bilmediğimiz ve takibini yapamadığımız, kime gittiğini bilmediğiniz bir şekilde çocuk emzirmenin olmaması gerektiğinin bir kez daha altını çizerek paylaşmak istiyorum.



Bir ebeveyn çocuk ilişkisi kuruyor. Bu anlamda da bunun takip edilmesi gerekiyor. Bu yönde iradesi, arzusu olan vatandaşlarımız varsa bulundukları en yakın bizim bakanlığımızın kuruluşlarına müracaat ettiklerinde biz süt anne ve çocuk kaydını tutabilmek için gerekli çalışmaları, altyapıyı hazırladık. Buna ilişkin çalışmalarımız da var. Bu noktada vatandaşlarımıza, çocuklarımızla ilgili her konuda olduğu gibi yardımcı olmaya hazırız. Bunu özellikle hatırlatmak istiyorum çünkü önemli bir konu."