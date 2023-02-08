Bakan Yanık'tan kayıp çocuk açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, deprem bölgelerinde ailelerini kaybeden çocukların kaçırıldığına dair iddialara yanıt verdi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, "Şu an bilgimiz dahilinde kayıp bir çocuk vakası yok." dedi. Bölgedeki hastanelerin bakanlığın bilgisi dışında refakatsiz çocukları kesinlikle kimseye teslim etmeyeceğinin altını çizdi.

Kayıp çoçuklarla ilgili çalışmalar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada, kayıp durumdaki çocukların bulundukları yerlerin tutanak ile kayıt altına alındığı vurgulandı. Çocuklara ilişkin bilgilerin dijital ve fiziksel olarak kayıt altına alınmasının ardından çocukların belirlenen kuruluşlara yerleştirildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların refakatsiz çocuklarla ilgili ALO 183 hattından veya kolluk kuvvetleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri'nden bilgi alabileceği vurgulandı.

