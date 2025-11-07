Bakan Yardımcısı Bulut açıkladı: Gebze'deki yıkımın nedeni zemin

Kocaeli Gebze'de 7 katlı binanın yıkıldığı, 21 binanın boşaltıldığı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde incelemeler sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da beraberinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle 5 kişilik Bilir Ailesi'nin 4 ferdinin yaşamını yitirdiği çökmenin meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.

Görevlilerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bulut, hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğuna rahmet diledi.

İlk andan itibaren Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin olay yerine intikal ettiğini anlatan Bulut, "Dolayısıyla ilk andan itibaren devlet olarak buradaydık. Hemen akabinde bakanlığımızın, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızın ekipleri, gerek arama kurtarma ve gerekse daha sonraki faaliyetler için sahadaydık." diye konuştu.

"ZEMİN ÖNEMLİ BİR ETKEN OLMUŞ"

Bakan Yardımcısı Bulut, yıkılan Arslan Apartmanı'na ilişkin, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Dolayısıyla bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş." diye konuştu.

Yıkılan binada ölüm olması nedeniyle adli sürecin devam ettiğini hatırlatan Bulut, "Bu adli süreçle idari süreç de başlatılmış durumda. Adli olsun, idari olsun bu süreçte gerek yapının statiğiyle, gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak." dedi.