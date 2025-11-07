Bakan Yardımcısı Bulut açıkladı: Gebze'deki yıkımın nedeni zemin
07.11.2025 07:18
Son Güncelleme: 07.11.2025 08:18
Anadolu Ajansı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Gebze’de 7 katlı binanın çökmesine ilişkin, "Zeminine bağlı olarak yıkım." dedi.
Kocaeli Gebze'de 7 katlı binanın yıkıldığı, 21 binanın boşaltıldığı Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde incelemeler sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut da beraberinde Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve diğer ilgililerle 5 kişilik Bilir Ailesi'nin 4 ferdinin yaşamını yitirdiği çökmenin meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.
Görevlilerden bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bulut, hayatını kaybeden anne, baba ve 2 çocuğuna rahmet diledi.
İlk andan itibaren Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Gebze Belediyesinin olay yerine intikal ettiğini anlatan Bulut, "Dolayısıyla ilk andan itibaren devlet olarak buradaydık. Hemen akabinde bakanlığımızın, AFAD ve diğer kamu kurumlarımızın ekipleri, gerek arama kurtarma ve gerekse daha sonraki faaliyetler için sahadaydık." diye konuştu.
"ZEMİN ÖNEMLİ BİR ETKEN OLMUŞ"
Bakan Yardımcısı Bulut, yıkılan Arslan Apartmanı'na ilişkin, "Yapının hasarına baktığımız zaman zaten zemininde göçme meydana geldiğini, dolayısıyla binanın zeminine bağlı olarak yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Dolayısıyla bu binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş." diye konuştu.
Yıkılan binada ölüm olması nedeniyle adli sürecin devam ettiğini hatırlatan Bulut, "Bu adli süreçle idari süreç de başlatılmış durumda. Adli olsun, idari olsun bu süreçte gerek yapının statiğiyle, gerek zeminiyle ilgili çok daha ayrıntılı rapor, mahkemeler suretiyle alınmış ve neticelendirilmiş olacak." dedi.
Çöken Arslan Apartmanı'nın yakınındaki 21 binanın boşaltıldığı bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.
"1200'E YAKIN BİNA İNCELENDİ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, binanın kendiliğinden çökmüş olması ve temelinde toprak kayması meydana gelmesi nedeniyle bölgeyle ilgili ayrıntılı incelemenin söz konusu olduğuna dikkati çekti.
Bulut, binaların fiziksel durumuyla ilgili tespitler yapılırken bir taraftan da zeminle ilgili çalışmaların AFAD koordinasyonunda, TÜBİTAK ve diğer üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla yapıldığını aktararak, şöyle devam etti: "Çevre, Şehircilik Bakanlığı olarak üst yapılarda 1200’e yakın binayı inceledik. Bunlardan sadece yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada ağır hasar söz konusu. Dolayısıyla onun dışındaki binalarda fiziksel olarak bir hasarın olmadığını tespit etti arkadaşlar. Bu binaların bir kısmı yapı denetimi almış, bir kısmı almamış daha önceki zamanlarda yapılmış. Dolayısıyla bu binaların gözlemsel olarak hasar almamış olmasıyla birlikte bazı binaların yapım yılları itibarıyla eski olması, dolayısıyla donatıların korozyona uğradığı durumlar gibi durumlarla da karşılaştık."
21 BİNADA KAROT ALMA İŞLEMİ BAŞLADI
Bulut, tahliye edilen binaların sağlamlığını belirlemek, risk taşıyıp taşımadıklarını tespit etmek amacıyla karot alma işlemlerine bugün itibariyle başlandığını, işlemlerin bu hafta içerisinde bitirilmesinin planlandığını da ifade etti.
İnceleme sonrası riskli çıkmaları halinde binaların dönüşüme tabi tutulması gerektiğini vurgulayan Bakan Yardımcısı Bulut, "Riskli çıkmaması durumunda vatandaşlarımıza izin vereceğiz. Riskli çıkma durumunda ise bu alanı da içerisine alan yeni bir planlamayla dönüşüm işini yapalım diyoruz. Zaten Gebze'de daha önce bir dönüşüm projemiz de vardı. Burada da 21 binayla başlayan dönüşüm sürecini girmiş olacağız." diye konuştu.