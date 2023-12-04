Bakan Yardımcısı Sayan: Deprem sonrası iletişimi etkileyen olumsuzluk yok

Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, iletişimi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti.

Bakan Yardımcısı Sayan: Deprem sonrası iletişimi etkileyen olumsuzluk yok
SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te 5,1'lik deprem | İstanbul'da da hissedildi

SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te 5,1'lik deprem | İstanbul'da da hissedildi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Marmara Denizi Gemlik Körfezi’nde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sayan, SMS kullanmanın önemine dikkati çekerek, “Genel olarak iletişimi etkileyen olumsuzluk yok. Mobil ses trafiklerimizde normal zamana göre yüzde 300'ü geçen bir artış görüyoruz ve bu artış devam ediyor. İletişimin sağlıklı sürdürülebilmesi için bu tür yoğunluk olan dönemlerde internet tabanlı arama yapmamız ve SMS kullanmamız oldukça önemli” ifadelerine yer verdi.

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