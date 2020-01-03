Bakan Yardımcısı ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı

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Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592 oldu.

Açıklamayı terörle mcüadele ve kaçak göçle ilgili değerlendirmelerde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı yaptı.

Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kıran operasyonları kapsamında, 1'i turuncu 3'ü gri kategoride aranan toplam 144 terörist etkisiz hale getirildi.



Aralık ayında 3'ü sözde üst düzey, 211 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 373 bin 592. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı 3 milyon 571 bin 30'dur.



11 Kasım 2019'dan sonra sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı sayısı 150 oldu."