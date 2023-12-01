Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, belediye başkan adaylığı için görevini bıraktı

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, 31 Mart 2024’te gerçekleştirecek yerel seçimde belediye başkanı adayı olabilmek için görevinden istifa etti.



Tiryaki, kararını sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.



“Cebimizde ‘Altın’ tecrübeler, yüreğimizde hizmet sevdasıyla kentimize yeni eserler kazandırmak, hemşerilerimizin gönlüne dokunmak için yeni bir yola çıkıyoruz.” diyen Tiryaki, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle atandığım bakan yardımcılığı görevimden bu nedenle ayrılıyorum. Görevim süresince desteklerini esirgemeyen Sayın Bakanımız başta olmak üzere beraber çalıştığım tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Niyet hayır, akıbet hayır olur inşallah. Rabbim mahcup etmesin.” ifadelerini kullandı.