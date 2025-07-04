Bakan yardımcısından Spotify'a "play-list" tepkisi: Rekabet Kurulu inceleme başlattı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Spotify'a tepki gösterdi.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Spotify'deki içeriklerin uzun süredir yakından takip edildiğini, kamuoyunun ve sanat dünyasının hassasiyetleri doğrultusunda gerekli uyarıların yapıldığını bildirdi.

"DİNİ VE MİLLİ DEĞERLERİ HEDEF ALIYOR"

Spotify'nin daha önce yapılan uyarılara rağmen gereken adımları atmadığını belirten Mumcu, "Dini ve milli değerlerimizi hedef alan, toplumumuzun inançlarına hakaret eden içerikler hiçbir şekilde düzeltilmemiş, sanatçılarımıza karşı yapılan ayrımcılık ve hak ihlalleri ise görmezden gelinmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"YETKİLİ KURUMLARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Platformda "playlist" adı altında toplumun inançlarına ve kültürel değerlerine aykırı içerikler bulunduğunu söyleyen Mumcu, şunları kaydetti:

"Toplumumuzun hassasiyetlerini yok sayan bu sorumsuzluk ve denetimsizlik artık hukuki mesele haline gelmiştir. Bu nedenle şahsen adli sürecin başlatılması gerektiğini düşünüyor ve yetkili kurumlarımızı göreve davet ediyorum.

"BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIM"

Sürecin bizzat takipçisi olacağımı ve hiçbir ihlalin cezasız kalmaması için gereken her adımın atılacağını belirtmek isterim. Türkiye'nin toplumsal ve manevi değerlerini, kültürel mirasını ve sanatçı haklarını hedef alan her türlü tutuma karşı yasal çerçevede mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.

Eşsiz ülkemizin dini ve milli değerlerine, kültürüne, inancına, toplumsal kimliğine, sanatçısına ve müziğine sahip çıkmaya devam edeceğiz."



REKABET KURULU SPOTİFY İÇİN İNCELEME BAŞLATTI



Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, incelemede müzik sektöründe rekabeti olumsuz etkilediğine dair iddialar araştırılacak ve Spotify'ın Türkiye'de izlediği stratejiler üzerine yoğunlaşılacak.



Dijital müzik dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Spotify hakkında başlatılan inceleme kapsamda şirketin, rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı ve sanatçılarla içerik üreticilerine yönelik ayrımcılık yaptığı yönündeki şikayetler de mercek altına alınacak.



Ayrıca Spotify'ın bazı sanatçılara daha fazla görünürlük sağladığı, telif ücretlerinin dağılımında adil olmayan uygulamalar yaptığı ve bu şekilde Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu ihlal edip etmediği detaylı şekilde incelenecek.

SPOTİFY'DAN AÇIKLAMA



Spotify platformu tarafından, yayımlanan bazı içerikler nedeniyle Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeye ilişkin açıklama yapıldı.



İşbirliğine açık olunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Türkiye Rekabet Kurulunun başlattığı incelemeden haberdarız. İnceleme kapsamında işbirliği yapıyor, süreci aktif olarak anlamaya çalışıyoruz ve Rekabet Kurulu ile hızlı ve yapıcı bir çözüme ulaşmak için çalışacağız. Spotify olarak, tüm faaliyetlerimizi yasal gerekliliklerle uyumlu şekilde yürütüyoruz, ancak incelemenin kapsamı ya da odağı hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olmadığımızdan şu aşamada daha fazla yorum yapamıyoruz.



Türkiye'ye olan bağlılığımız son derece açık: Sadece 2024 yılında Türkiye müzik sektörüne 2 milyar liranın üzerinde ödeme gerçekleştirdik, Türkiye Top 50 listesinin yüzde 90'ını oluşturan Türk sanatçıları kapsamlı bir şekilde çalma listelerimize dahil ettik ve Türk sanatçıların global telif gelirlerinin artmasında kilit bir rol oynadık. Bu global telifler şu anda Türk sanatçıların platformumuzda elde ettikleri toplam kazancın yarısından fazlasını oluşturuyor."

